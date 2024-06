Kanye West Co. Processada por alegações de ‘novos escravos’, Bianca supostamente enviou pornografia para funcionários

Kanye West criou um aplicativo para promover sua música rap, promovendo um ambiente racista com condições de trabalho brutais – enquanto sua esposa, Bianca Censori enviou vídeos pornográficos aos funcionários que eram acessíveis a menores, de acordo com um novo processo.

Os dois foram acusados ​​de fazer falsas promessas de pagar seus funcionários adultos e menores e forçá-los a trabalhar horas insanamente longas, enquanto eram abertamente ridicularizados com golpes racistas e chamados de “Novos Escravos”.

Tudo começou na primavera de 2024, quando Ye decidiu lançar o aplicativo de serviço de streaming YZYVSN para rivalizar com Tidal, Spotify e Apple Music. O processo diz que Ye queria evitar pagar essas empresas para promover seus novos álbuns, “Vultures” e “Vultures 2”.

Os documentos afirmam que a maioria dos funcionários trabalhava remotamente, mantendo comunicação constante com Ye, Milo e sua equipe por meio de aplicativos de comunicação digital e online como Discord, Zoom e Slack.

Em abril de 2024, dizem os documentos, Milo prometeu pagar US$ 120.000 ao grupo de desenvolvedores depois que eles concluíssem o aplicativo e se concordassem com as condições de trabalho e não reclamassem.