Katie Ledecky, Ryan Murphy e Lilly King vencem nas seletivas olímpicas

INDIANÁPOLIS – Foi uma noite para nomes conhecidos nas seletivas de natação olímpica dos EUA.

A estrela americana do nado costas Ryan Murphy está indo para sua terceira Olimpíada. Assim como a rainha do nado peito, Lilly King.

E quanto a Katie Grimes? Ela nadará em ambientes fechados e ao ar livre nos Jogos de Paris. E o nome mais proeminente de todos, Katie Ledecky, conquistou uma segunda corrida individual em Paris.

Em uma sessão agitada com cinco finais, Ledecky fez dois a dois na Indy ao tocar primeiro nos 200 metros livres na segunda-feira.

Já tendo vencido os 400 livres na noite de abertura das provas, Ledecky mostrou sua velocidade na última volta para conquistar a vitória em 1 minuto e 55,22 segundos.

Ainda está por vir para Ledecky, suas duas melhores provas: os 800 e os 1.500 livres.

Ela será acompanhada em Paris por Claire Weinstein, vice-campeã dos 200 metros livres em 1m56s18. Paige Madden e Erin Gemmell também estão garantidas nas vagas de revezamento no revezamento 4×200 livre depois de terminarem em terceiro e quarto, respectivamente, com as próximas duas – Anna Peplowski e Alex Shackell – também na disputa pelas vagas de revezamento.

Murphy venceu os 100 metros costas masculino para continuar uma corrida de excelência que remonta à sua estreia no Rio de Janeiro em 2016.

O floridiano de 28 anos marcou 52,22 e agora tem a chance de somar ao seu já impressionante currículo, que inclui quatro ouros, uma prata e um bronze.

“Acho que gosto um pouco mais do que antes”, disse Murphy. “Eu costumava sentir que iria vomitar antes de cada corrida.”

Hunter Armstrong conquistou a provável segunda vaga olímpica com 52,72 – superando Jack Aikins por dois centésimos de segundo.

King, de 27 anos, emocionou seus fãs de seu estado natal no Lucas Oil Stadium ao completar os 100 metros peito em 1m05s43.

Ela disse que sua terceira Olimpíada será a última. Ela já conquistou dois ouros, duas pratas e um bronze em sua carreira estelar.

“Isso é inacreditavelmente especial”, disse King, maravilhado com a enorme casa do Indianapolis Colts, da NFL, hoje o centro do mundo da natação. “Você pode ouvir sua voz ecoando aqui. Adoro nadar aqui.”

Emma Weber foi a segunda colocada em 1m06s10 – superando a medalhista de ouro de Tóquio, Lydia Jacoby, por 0,27, o que significa que a nativa do Alasca não terá a chance de defender seu título em Paris.

Grimes já conquistou uma vaga em águas abertas, que será disputada no rio Sena. Ela somou uma vaga na piscina com uma vitória no medley individual feminino de 400 metros.

Grimes construiu uma grande vantagem nas pernas borboleta e costas, cedeu a primeira posição para Emma Weyant no nado peito, mas se recuperou no estilo livre para garantir a vaga garantida para Paris em 4m35s00.

Em Tóquio, Grimes era o membro mais jovem de toda a equipe olímpica dos EUA, aos 15 anos.

Ela é uma veterana agora.

Weyant, medalhista de prata nesta prova nos Jogos de Tóquio, conquistou o esperado segundo lugar para estas Olimpíadas com 4m35s56.

Grimes também se classificou para a final dos 200 metros livres, mas terminou em último lugar no campo de oito mulheres.

Os veteranos olímpicos não acumularam toda a glória. Luke Hobson conquistou sua primeira viagem aos Jogos Olímpicos de Verão com uma vitória nos 200 metros livres masculino.

Hobson, de 20 anos, estrela universitária do Texas, marcou 1m44s89. Chris Guiliano surpreendeu na pista um, conquistando a segunda vaga individual para Paris em 1m45s38.

Drew Kibler e o medalhista de Tóquio Kieran Smith ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, garantindo vaga no revezamento 4×200 nas Olimpíadas. Os próximos dois, Brooks Curry e Blake Pieroni, provavelmente também estarão na equipe.

A grande multidão também teve um vislumbre do futuro em Audrey Derivaux, de 14 anos, que surpreendentemente conquistou a última vaga na final dos 400 IM.

Ela ficou em segundo lugar, atrás de Grimes, no meio da corrida e não conseguiu se segurar, terminando em último com 4m46s89.