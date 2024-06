Katy Perry ignora perguntas sobre como trabalhar com o Dr. Luke para novo álbum

Katy Perry está evitando a pergunta que muitos de seus fãs querem fazer… sobre como trabalhar com Dr. Lucas em seu novo álbum – um que deveria ser sobre mulheres edificantes.

Confira este vídeo… a cantora foi questionada enquanto deslizava por uma multidão em Paris a caminho de seu passeio. Alguém pergunta a ela, à queima-roupa: “Seu álbum não é sobre o empoderamento das mulheres? Por que você está trabalhando com o Dr. Luke?”

Katy Perry é questionada por visitantes sobre por que ela está trabalhando com o Dr. Luke ao entrar no carro dela. https://t.co/hIqkxr9Cyq

Katy, geralmente tagarela e interativa com os fãs, ouviu claramente a pergunta em alto e bom som… mas optou por manter os lábios fechados.

Parece que KP dominou a arte de permanecer em silêncio sobre o assunto… especialmente porque ela enfrentou muitas reações adversas desde o anúncio do primeiro single do projeto intitulado “Woman’s World”, e Dr. Luke co-produziu.

Lembre-se… Kesha tem uma história bem documentada com Luke. Ela Processou o Dr. Lucas em 2014acusando-o de agressão sexual, mas ele negou veementemente as acusações e entrou com uma ação contra ela por difamação.