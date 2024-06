Kayla DiCello e Shilese Jones machucadas e arranhadas no primeiro dia de provas de ginástica

MINNEAPOLIS — As aspirantes à ginástica olímpica Kayla DiCello e Shilese Jones ficaram de fora da primeira noite das eliminatórias olímpicas dos EUA na sexta-feira devido a lesões.

DiCello, de 20 anos, suplente da equipe olímpica de 2020, não conseguiu completar o salto, optando por virar uma vez e pousar com segurança de costas. Ela foi imediatamente atendida pela equipe médica antes de ser retirada da pista de competição.

Jones, seis vezes medalhista do campeonato mundial, torceu o joelho esquerdo durante o aquecimento do salto na sexta-feira.

Ela passou no salto, mas voltou pouco tempo depois e conseguiu completar sua rotina de barras assimétricas, onde marcou excelentes 14,625, apesar de ter feito uma série um tanto diluída.

A jovem de 21 anos – a melhor ginasta geral dos EUA, que não se chamava Simone Biles quando estava totalmente saudável – saiu cautelosamente do pódio e se encontrou com a equipe médica antes de ser removida das duas últimas rotações.

DiCello, que é de Boyds, Maryland, venceu a Winter Cup no início deste ano e era considerada uma forte candidata para se juntar à equipe de cinco mulheres liderada por Biles, que irá para Paris no mês que vem como grandes favoritas para ganhar o ouro.

Lesões estão testando a profundidade de um dos principais programas do movimento olímpico dos EUA.

Skye Blakely, vice-campeã de Biles no Campeonato dos EUA no início deste mês, rompeu o tendão de Aquiles direito no treinamento de quarta-feira, encerrando a chance da jovem de 19 anos de entrar no time.

Blakely, que usava muletas, ficou no meio da quadra durante o intervalo entre as rotações e recebeu uma longa ovação após ser apresentado.