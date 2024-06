Kayla Harrison aberta para lutar contra a ‘twerker’ Ailin Perez antes da disputa pelo título

Kayla Harrison tem um caminho claro para uma disputa pelo título do UFC, mas ela está mais do que feliz em fazer uma parada na estrada se for convidada.

Isso pode ser o que espera Harrison, bicampeã do PFL que estreou com sucesso no octógono em abril passado no UFC 300, onde conquistou uma vitória dominante sobre Holly Holm. Os títulos de Harrison no PFL e as medalhas de ouro olímpicas no judô já deixaram os fãs entusiasmados sobre sua mudança para a frente da linha do peso galo, com a campeã Raquel Pennington esperada para enfrentar Julianna Peña em algum momento antes do final de 2024.

Ailin Perez, 3-0 na divisão até 135 libras do UFC, recentemente convocou Harrison para uma luta de desafiante número 1, e mesmo que Harrison provavelmente não precise responder a esse desafio, ela simplesmente poderá.

“Eu também ouvi isso”, disse Harrison falando à mídia antes da cerimônia do Hall da Fama do UFC de 2024, na quinta-feira, em Las Vegas. “O twerker e uma judoca. Escute, eu lutaria com os dois na mesma noite, então está tudo bem. Eu lutarei com qualquer um. Não estou dizendo não para ninguém.”

“Às vezes é só um pouco ultrajante, eu realmente não sei o que dizer”, Harrison acrescentou. “Você está rebolando, eu não consigo—eu não sei como lidar com isso. Sim, eu vou lutar com você.”

O topo do peso galo está no limbo no momento, com Peña esperando para lutar contra Pennington, Pennington ainda se recuperando de lesão e Harrison se recuperando de sua própria lesão enquanto espera notícias dos casamenteiros.

Harrison falou sobre a importância de manter sua dieta nesse ínterim, depois de anos sem ter que cortar menos de 145 libras.

“Para ser sincero, tive que fazer uma cirurgia depois da luta”, disse Harrison. “Tive que consertar um ligamento da mão e depois peguei uma infecção, então dizer que relaxei um pouco na dieta é um eufemismo. E é uma loucura como me senti mal. Já voltei, graças a Deus, mas não me senti bem e não percebi o quão importante é essa parte da minha disciplina, principalmente agora.

“Cento e trinta e cinco não é fácil, não é moleza, levei 12 semanas sendo sobre-humano e superconcentrado para atingir esse peso e tenho que fazer isso de novo e de novo e de novo, então será uma mudança de estilo de vida.”

Se Pennington x Peña receber cartão amarelo nos próximos seis meses, Harrison gostaria de estar no mesmo card se acabar lutando novamente. No momento, ela não sabe quais são os planos do UFC para ela.

“Isso está acima do meu nível salarial”, disse Harrison. “Temos que conversar com Hunter, Sean, Mick e Dana, sei que eles têm um bom plano para mim. Eu acredito nesta empresa, acredito na visão deles, se eles precisarem que eu quebre outra caveira antes de quebrar [Pennington or Peña’s] caveiras, tudo bem.”