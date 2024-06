Kel Mitchell afirma que Dan Schneider uma vez gritou ‘coisas selvagens’ com ele em um armário

Kel Mitchell diz que bateu de frente com Daniel Schneider em seu programa da Nickelodeon, e as coisas chegaram ao auge quando Dan supostamente o levou para um espaço apertado e descarregou nele.

A ex-estrela de Nick relembrou esse suposto momento tenso com Dan no Keke Palmerpodcast de quarta-feira. Kel diz que não gostou da escrita e da visão de Dan para “All That” e as coisas ficaram tão quentes um dia que ele afirma que Dan o mandou para um armário.