Kelly Stafford rasga ‘homens inseguros’ após reação do QB reserva

Kelly Stafford aparentemente deu um grande golpe em alguns de seus maiores críticos … parecendo criticá-los como “homens inseguros” – enquanto elogiava seu marido estrela da NFL, Matheus Staffordno processo.

Kelly esteve na mira de muitos inimigos esta semana … depois que ela confessou no podcast “Off the Vine” que namorou um dos backups de Stafford enquanto estava na Univ. da Geórgia para deixá-lo com ciúmes.



11/06/24 Fora da Vinha com Kaitlyn Bristowe

As pessoas acorreram às suas páginas nas redes sociais com comentários maldosos – e depois pedindo desculpas para o ex-chamador de sinais dos Bulldogs Joe Cox por involuntariamente envolvê-lo no drama … ela foi ao IG na tarde de quinta-feira para aparentemente atirar nos trolls.

Há uma foto dela e Stafford na noite de quarta-feira Chris Stapleton show em Los Angeles, ela escreveu: “Percebendo quantos homens inseguros existem por aí… tão grata por ter me casado com o completo oposto.”

“Adorei ontem à noite #joyofmylife”, acrescentou ela.

Kelly desativou os comentários da postagem – uma indicação bastante clara de que ela está cansada de ler todo o ódio.

Ela sente muito remorso, porém, pela forma como a história do namoro explodiu … dizendo a Cox em uma postagem diferente do IG no início desta semana: “Você teve ZERO envolvimento no que eu falei.”