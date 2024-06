Kendall Jenner, Cara Delevingne e mais estrelas desfilam em Paris

Todos os olhos estavam voltados para Paris neste fim de semana – mas não por causa das próximas Olimpíadas… tudo tinha a ver com celebridades que se vestiram com roupas malucas e posaram na frente das câmeras.

Inúmeras estrelas desceram à Cidade da Luz no domingo para a Vogue World 2024 – um evento de moda que rivaliza com o Met Gala e a própria semana de moda. O evento aconteceu no domingo na famosa Place Vendôme… onde celebridades canalizavam o tema das Olimpíadas.