Kendrick Lamar reforça segurança com delegados do xerife para gravação de vídeo

Kendrick Lamar está programado para filmar um novo videoclipe neste fim de semana… e fomos informados de que o rapper está reforçando sua segurança para manter a si mesmo, sua equipe e a comunidade seguros.

Fontes policiais disseram ao TMZ… o vencedor do Grammy filmará seu novo videoclipe em Compton – um retorno perfeito para K. Dot logo após seu show triunfante do décimo primeiro mês Quarta-feira à noite no KIA Forum nas proximidades de Inglewood.

Fomos informados de que a equipe de Kendrick obteve todas as licenças necessárias para realizar o projeto… e o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. enviará representantes para segurança extra durante a gravação do videoclipe.

Por razões de segurança, nossas fontes não dizem quantos deputados foram mortos no show – que acontecerá em toda Compton. No entanto, fomos informados de que a produtora de Kendrick está pagando cerca de US$ 120 por hora para tê-los em mãos.

Embora fontes policiais nos digam que a polícia está ciente do caso de Kendrick carne recente com inimigo Drakefomos informados de que nenhuma ameaça conhecida surgiu neste momento.

Embora a rivalidade, pelo menos publicamente, tenha terminado no início de maio – quando Kendrick saiu “Não é como nós” – fomos informados de que as autoridades ainda estão levando isso a sério e monitorando as redes sociais em busca de qualquer drama.



Lembre-se, Kendrick e Drake lançaram uma série de insultos um ao outro, até que Kendrick foi declarado o vencedor com “Not Like Us”, não apenas derrubando Drake verbalmente… mas também liderando as paradas da Billboard.

Na sequência, a mansão do ex-aluno de ‘Degrassi’ em Toronto foi atormentada por três incidentes envolvendo a polícia – incluindo o tiroteio de um de seus seguranças. Kendrick não estava ligado ao tiroteio e nenhum suspeito foi preso.



Fontes nos dizem que o LASD e outros envolvidos esperam por uma produção pacífica que mostre a beleza de Compton, em vez da imagem negativa de gangues e do crime pela qual se tornou famosa décadas atrás.