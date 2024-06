Kenny Atkinson assina contrato de 5 anos para treinar Cavaliers

CLEVELAND — A primeira passagem de Kenny Atkinson como treinador principal da NBA terminou com uma separação repentina e estranha no Brooklyn.

Ele espera um relacionamento mais duradouro em Cleveland.

Os Cavaliers finalizaram um contrato de cinco anos na sexta-feira com Atkinson, que passou as últimas três temporadas como assistente do Golden State e agora assume o comando de um time de Cleveland saindo de sua segunda aparição consecutiva nos playoffs.

Ao escolher o respeitado Atkinson, o Cavs encerrou uma busca de um mês que começou após a demissão de JB Bickerstaff, que levou o time a 99 vitórias nas últimas duas temporadas. Bickerstaff foi dispensado depois que o Cleveland perdeu em cinco jogos para o Boston nas semifinais da Conferência Leste.

“Kenny traz uma vasta experiência, um histórico comprovado de desenvolvimento de jogadores e uma ética de trabalho incansável que se alinha com a visão que temos para esta franquia”, disse Koby Altman, presidente de operações de basquete do time.

“Sua familiaridade como treinador ao lado de alguns dos melhores da NBA eleva essa parceria e estamos animados que Kenny guiará nossa equipe e nos ajudará a atingir nossos objetivos dentro e fora das quadras”, acrescentou Altman.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Os Cavs planejam apresentar Atkinson – o 24º técnico da franquia – em entrevista coletiva na segunda-feira.

“Esta é uma oportunidade incrível de liderar um elenco jovem e talentoso com um futuro igualmente brilhante”, disse Atkinson em comunicado. “Vi em primeira mão e tive de me preparar para este grupo como treinador adversário, e a tarefa não foi fácil. Estou muito entusiasmado por estar agora deste lado da balança para ajudar a continuar a fazer esta equipa avançar.”

Houve um atraso na assinatura do contrato de Atkinson porque ele estava na França ajudando a seleção nacional a se preparar para as próximas Olimpíadas de Paris. Ele estará de volta à Europa na semana que vem para jogos de exibição com a seleção francesa.

Atkinson chegou a Cleveland na quarta-feira e estava na sala de recrutamento da equipe quando os Cavs selecionaram o ala do Cal, Jaylon Tyson, com a 20ª escolha.

A contratação de Atkinson é outra mudança significativa em um verão crucial para um time de Cleveland que acredita ter o elenco necessário para competir por um campeonato. O próximo passo — e talvez o mais importante — é fazer com que o armador All-Star Donovan Mitchell assine um contrato de longo prazo, o que é esperado que ele faça.

Atkinson, 57, é uma escolha segura e sólida do front office e presidente do time, Dan Gilbert, que nem sempre lidou com as buscas por treinadores com desenvoltura. As contratações fora da caixa de Gilbert dos treinadores novatos da NBA David Blatt e John Beilein saíram pela culatra.

Atkinson é muito menos arriscado.

Ele tem o currículo, destacado pelo sucesso ofensivo e uma reputação de desenvolver jogadores. Atkinson começou como assistente de Mike D’Antoni com o New York Knicks e também esteve em equipes com Tyronn Lue e, mais recentemente, Steve Kerr.

Dois anos atrás, Atkinson aceitou brevemente o cargo de técnico principal do Charlotte Hornets antes de mudar de ideia e permanecer com o Warriors. Atkinson ganhou um título com o Golden State em 2022.

“Kenny é um grande amigo”, disse Kerr, que também é técnico da seleção dos EUA e incentivou Atkinson a se juntar à seleção francesa. “Ele é um ótimo treinador. Foi por isso que Cleveland acabou de contratá-lo. E tive muita sorte de tê-lo nos últimos anos.”

Os Cavs estão contando com Atkinson para extrair o melhor de seus jovens jogadores — especialmente o atacante Evan Mobley, 23 — e levar o time mais longe do que Bickerstaff conseguiu.

Sua experiência com os Nets sem dúvida moldou Atkinson. Embora seu recorde não fosse brilhante (118-190), ele fez os jogadores do Brooklyn comprarem e o time fez melhorias incrementais em cada uma de suas quatro temporadas, chegando aos playoffs no Ano 3.

No entanto, 62 jogos na temporada de 2020, Atkinson foi empurrado para fora em meio a uma mudança de propriedade e as chegadas alardeadas das estrelas Kevin Durant e Kyrie Irving. Sua demissão continua um tanto misteriosa, uma daquelas lutas de poder nos bastidores que permeiam toda a liga.

Os Cavs também foram atraídos pela engenhosidade ofensiva de Atkinson. Sob ele, o Nets esteve na vanguarda em jogar mais rápido e arremessar mais cestas de 3 pontos, tendência que decolou e foi abraçada pelo campeão Celtics nesta temporada.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.