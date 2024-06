Kentucky vence NC State na Men’s College World Series

OMAHA, Nebraska – Mitchell Daly marcou no final do 10º inning para dar ao Kentucky uma vitória por 5-4 sobre o North Carolina State no sábado, o terceiro jogo consecutivo do Men’s College World Series a terminar empatado.

Os Wildcats empataram no final do nono no home run de Ryan Nicholson, e Daly terminou com duas eliminações quando lançou um chute no bullpen do campo esquerdo.

Kentucky (46-14), em seu primeiro MCWS, estabeleceu um recorde de programa de vitórias em uma temporada e jogará na noite de segunda-feira contra o vencedor do confronto Florida-Texas A&M de sábado à noite. NC State enfrentará o perdedor Florida-Texas A&M em um jogo eliminatório na tarde de segunda-feira.

“Que resposta. Que resposta. Quero dizer, quando digo a vocês no nono, esse time acreditou verdadeiramente”, disse o técnico dos Wildcats, Nick Mingione. “Eles realmente pensaram que íamos ganhar o jogo.”

O Wolfpack (38-22) chegou ao final da nona posição com uma vantagem de uma corrida em seu primeiro jogo em Omaha desde que um surto de COVID-19 na equipe levou a NCAA a removê-los do 2021 MCWS após seu terceiro jogo.

Mas Nicholson acertou a bola rápida de Jacob Dudan a 96 mph logo dentro do poste de falta do campo esquerdo, e mal por cima da cerca, para seu 22º home run empatando em 4.

“É bom ser a base do que estamos tentando produzir para este programa”, disse Nicholson. “Este jogo é um excelente ponto de partida e um grande gerador de confiança no futuro. Não viemos aqui para estarmos felizes por estarmos aqui. Viemos aqui para ganhar jogos.”

Os Wildcats colocaram um corredor para o terceiro lugar depois disso, mas não conseguiram empurrá-lo. Depois que Johnny Hummel (4-0) lançou um 1-2-3 no topo do 10º, o cenário estava montado para Daly.

“Kentucky, (Big Blue Nation), a energia em torno deste lugar é especial”, disse Daly. “Dar aos fãs um final como esse é incrível.”

A transferência do Texas perdeu por 1-2 contra o mais próximo Derrick Smith (3-2) quando ele virou em um campo e lançou-o bem alto na linha e por cima da cerca, a bola permanecendo justa apesar de um vento soprando de 25 mph empurrando-a para a esquerda.

Carolina do Norte e Tennessee venceram suas estreias no MCWS na sexta-feira no final da nona posição de simples, tornando esta a primeira vez nos 74 anos de história do evento que três jogos consecutivos terminaram empatados. Foi também a segunda vez que os três primeiros jogos do MCWS foram decididos por uma corrida; o ano passado foi a primeira vez.

A Associated Press contribuiu para este relatório.