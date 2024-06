Kenya Moore não retornará à 16ª temporada de ‘RHOA’, avaliando opções legais

Quênia Moore está oficialmente deixando de lado seu pêssego para a próxima temporada, pelo menos – porque ela não vai voltar para ‘Real Housewives of Atlanta’ … e isso pode ficar feio.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Quênia não retornará como membro do elenco para o resto da produção da nova temporada (16) depois de ter sido afastada indefinidamente por supostamente revelar cartazes sexualmente explícitos do recém-chegado Brittany Eady aparentemente fazendo sexo oral.

Agora, somos informados de que Kenya não foi demitida do ‘RHOA’… em vez disso, somos informados de que ambos os lados concordaram que ela apenas fará uma pausa no show por enquanto. As nossas fontes dizem que a Bravo está a manter a porta aberta para um regresso futuro – no entanto, também nos disseram que o Quénia está a considerar opções legais neste momento… porque ela não está satisfeita com a forma como toda esta confusão se desenrolou.

Caso você não esteja familiarizado, todo o drama começou quando Brittany supostamente ameaçou o Quênia no início das filmagens da próxima temporada – com Brittany supostamente usando a palavra “arma” em uma conversa sobre o Quênia durante uma de suas rixas.

Fontes próximas à produção disseram ao TMZ… a alegação de que Brittany ameaçou usar uma arma foi de fato investigada – mas fomos informados de que nunca foi fundamentada pela rede. Essas mesmas fontes também afirmam que nunca houve uma arma durante as filmagens.

Depois disso, Kenya acabou exibindo pôsteres NSFW de sua co-estrela na inauguração de seu próprio spa capilar, enquanto Brittany não estava lá. A Bravo lançou uma investigação sobre isto… e no final, somos informados de que o comportamento do Quénia foi considerado uma violação do seu código de conduta.

Apesar disso… fomos informados de que o Quênia ainda se sente injustiçado – com fontes familiarizadas com a situação dizendo que suas preocupações com a segurança são uma grande parte da desconexão entre ela e a rede no momento – e eles simplesmente não estão de olho no que está acontecendo. olhos. Então, dois lados desta história, obviamente.

Ex-co-estrela do Quênia, Kandi Burruss veio em sua defesa após a notícia de sua suspensão … então ela claramente tem pessoal de ‘RHOA’ ainda ao seu lado.

Claro, a Bravo enfrentou uma série de problemas este ano, com a rede sendo atingida por processos separados de ex-donas de casa Leah McSweeney dar Caroline Manzo …que estão sendo litigados em tribunal neste momento.

Em termos do que o Quénia poderá ou não fazer a seguir… ainda será determinado.