Kerr confirma Kawhi Leonard, o resto da equipe dos EUA se reportará ao acampamento

O técnico da equipe dos EUA, Steve Kerr, disse na quinta-feira que todos os 12 jogadores selecionados para a equipe olímpica – incluindo o atacante do LA Clippers Kawhi Leonard – estarão presentes e poderão participar quando o campo de treinamento começar em Las Vegas na próxima semana.

“Temos estado em comunicação constante”, disse Kerr em teleconferência com repórteres. “Portanto, esperamos que todos os 12 caras estejam prontos para jogar.”

Leonard, que completará 33 anos no sábado, perdeu os últimos três jogos da temporada dos Clippers depois que seu joelho direito reparado cirurgicamente não respondeu como ele esperava no jogo 3 da série de primeira rodada dos Clippers contra o Dallas Mavericks. Foi a quarta temporada consecutiva em que seus playoffs terminaram prematuramente – ou nem aconteceram – devido a uma lesão.

“Vamos acertar”, disse ele aos repórteres depois de jogar 25 minutos naquele jogo contra o eventual campeão da Conferência Oeste. “O tempo dirá. Mas estamos fazendo todas as coisas certas.”

Uma coisa que a lesão aparentemente não fez foi impedir Leonard de participar da equipe dos EUA, algo que pelo menos tinha sido questionado nos círculos da NBA nas últimas semanas.

Kerr deixou claro que espera que Leonard e todos os outros membros da equipe estejam disponíveis assim que o campo de treinamento começar, em 6 de julho.

Kawhi Leonard teve média de 23,7 pontos em 68 partidas na temporada passada, seu maior número de jogos disputados com o uniforme do Clippers. Ele nunca fez uma aparição olímpica pelos Estados Unidos. Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Esportes

“Temos monitorado isso o tempo todo”, disse Kerr. “Entramos em contato com Kawhi e seu pessoal, e ele tem trabalhado nas últimas semanas. Então, obviamente, cada vaga no elenco é importante. coisas podem acontecer, você simplesmente não sabe. Então, estamos em contato com todo mundo e continuaremos em contato com todo o grupo enquanto chegarmos a Las Vegas na próxima semana. sempre uma chance de mudança.

“Então, eu deixaria tudo como uma possibilidade, com base nas lesões, na preparação, seja lá o que for. Mas, neste momento, esperamos que todos os 12 jogadores estejam prontos para partir”.

Isso também inclui a estrela do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, que sofreu uma lesão no tendão da coxa que encerrou sua temporada nas finais da Conferência Leste contra o Boston Celtics. Mas Haliburton, embora admita que inicialmente estava preocupado em poder participar, disse na quinta-feira que voltou ao normal e totalmente pronto para ir para o acampamento.

“Serei honesto, acho que quando isso aconteceu contra o Boston e eu sabia que não jogaria o resto da série, fiquei um pouco preocupado”, disse Haliburton, que já havia lesionado o mesmo tendão da coxa no jogo. Janeiro. “Mas acho que nossa equipe médica fez um ótimo trabalho ao me garantir que eles tinham fé que eu ficaria bem neste momento e se eu fizesse as coisas apropriadas, meio que equilibrando o descanso, mas ao mesmo tempo fortalecendo-o também. Porque eu tirei uma folga do basquete, fiquei três semanas sem tocar na bola de basquete, mas tentando fazer movimento, fortalecendo também, porque você tem que fazer tudo isso.

“Então, me sinto confiante sobre isso. Eu diria que nas últimas, tipo, duas semanas, quero dizer, desde que eles disseram que não tinham preocupações, isso me permitiu não ter nenhuma. Agora que estou realmente tocando uma bola de basquete, me movendo muito, eu realmente não tenho nenhuma preocupação.”

Além das questões sobre a disponibilidade de lesões antes do acampamento, a outra questão persistente é quais cinco jogadores Kerr iniciará em um elenco repleto de estrelas. Kerr disse que é algo que permanece no ar e que o campo de treinamento de Las Vegas ajudará a determiná-lo.

“É uma ótima pergunta, e minha equipe e eu conversamos bastante sobre isso”, disse Kerr. “É um bom problema para se ter, mas estou supondo que todos os 12 jogadores desta lista estarão no Hall da Fama algum dia. Então, como você escolhe cinco entre 12? A ideia é que você encontre combinações que se encaixem e, e você encontre escalações bidirecionais que podem ser eficazes em ambas as pontas.

“Portanto, nosso grande trabalho em Las Vegas é encontrar combinações de cinco jogadores que se encaixem e apenas pedir a todos os 12 jogadores que se comprometam totalmente com o objetivo de ganhar uma medalha de ouro, não importa como seja, não importa quem esteja jogando”.