Kesha parece responder ao trabalho de Katy Perry com o Dr. Lucas de novo

Katy Perry está enfrentando reação negativa por trabalhar novamente com produtor musical Dr. Lucas … quase 7 anos depois de ser arrastado para sua batalha legal com Kesha – que parece ter entrado na conversa.

De acordo com a Rolling Stone, Katy está colaborando com vários produtores musicais em seu sexto álbum de estúdio, ainda sem título. De acordo com o relatório, Katy matou os produtores que ajudaram a fazer sucessos em seus álbuns “Teenage Dream” e “Prism”… incluindo Máximo Martinho, Dr. Luke, Stargate, entre muitos outros.