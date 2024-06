Kevin Costner diz que não repetirá seu famoso papel em ‘Yellowstone’

O lendário ator postou um vídeo no Instagram na quinta-feira, explicando que não reprisaria seu papel como Dutton nos episódios da segunda metade da quinta temporada do programa, que começará em 10 de novembro na Paramount Network.

Em seu vídeo do IG, Kev disse que estava trabalhando em “Horizon: An American Saga” no último ano e meio… quando percebeu que era hora de encerrar “Yellowstone”.