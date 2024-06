Kevin Costner diz que o divórcio de Christine Baumgartner foi esmagador

Kevin Costner caiu na real sobre seu divórcio super complicado de Christine Baumgartner … descrevendo a provação com algumas palavras comoventes.

Quando Rei Gayle perguntou Kevin no “CBS Mornings” na quinta-feira como ele estava se comportando com a cabeça e o coração após o divórcio, ele não mediu palavras: “Esse é um momento esmagador. É poderoso, dói.”

Você deve se lembrar… Christine e Kevin finalizou o divórcio em fevereiro, encerrando uma das divisões mais complicadas de Hollywood. Embora os detalhes do acordo tenham permanecido em segredo, sabemos que um juiz os confirmou acordo pré-nupcial controverso .

Os ex-namorados pediram a guarda conjunta de seus três filhos – e um tribunal decidiu que Baumgartner deveria receber pesados ​​​​US $ 63 mil em pensão alimentícia do ex-ator de “Yellowstone”.

Nosso documento “TMZ Investigates: Kevin Costner’s Divorce War” mergulha ainda mais nos detalhes da saga do divórcio – e está disponível no Hulu.

TMZ. com

Desde então, Christine mudou … confirmando seu novo romance com o ex-amigo de Kevin Josh Connor com um passeio de mãos dadas no mês passado.