Kevin Costner diz que usou morfina durante as filmagens de ‘Hidden Figures’

Kevin Costner decolou no set de “Figuras Ocultas”… mas em vez de um foguete levá-lo ao espaço, ele diz que eles precisam de morfina para aliviar a dor.

O ator superstar sentou-se para uma entrevista com Pessoas lançado no sábado … e ele falou sobre o filme de sucesso de 2016 sobre várias mulheres negras e sua contribuição para a corrida espacial por volta dos 17 minutos.

KC – que interpreta o diretor do Grupo de Tarefa Espacial no filme – diz que a maior parte das filmagens correu conforme planejado… até que um ataque de pedras nos rins o destruiu.

Costner diz que atirou nos últimos 10 dias no set enquanto usava um gotejamento intravenoso do opioide para alívio da dor. nos primeiros três dias, ele diz que foi relativamente normal… nos últimos sete, nem tanto.

Costner diz que teve que arregaçar as mangas no filme, em vez de mantê-las levantadas nos cotovelos, como se tivesse que esconder as marcas de agulha nos braços.