Khamzat Chimaev divulga primeiro comunicado após desistência da luta de Robert Whittaker no UFC Arábia Saudita

Khamzat Chimaev estava escalado para ser a atração principal do primeiro evento do UFC na Arábia Saudita, com a chance de garantir a disputa pelo título dos médios. Infelizmente, esses planos mudaram na semana passada.

Chimaev deveria fazer sua primeira aparição em 2024 em uma luta massiva contra o ex-campeão dos médios Robert Whittaker neste sábado, antes de ser forçado a abandonar a luta devido a uma doença. Chimaev agora terá que assistir o ex-adversário Ikram Aliskerov enfrentar Whittaker na nova atração principal.

O invicto Chimaev fez seus primeiros comentários após a desistência em sua página do Instagram na segunda-feira.

“Sempre planejamos algo, mas Alá tem seus próprios planos para nós”, escreveu Chimaev.

No momento, não há detalhes sobre a doença de Chimaev, nem um cronograma de quando ele poderá retornar ao octógono.

O CEO do UFC, Dana White, disse em seu anúncio da nova luta principal do UFC na Arábia Saudita que Chimaev ficou “gravemente doente” durante os trechos finais de preparação para Whittaker. Falando em O show de Jim Roma na segunda-feira, White continuou a reconhecer isso, ao mesmo tempo que reconheceu que o período dos últimos anos de Chimaev tem sido um grande mistério.

“Eu vi um garoto na Ilha da Luta, ele queria lutar no próximo fim de semana”, disse White. “Eu deixei ele lutar no próximo fim de semana. Ele parecia incrível. Ele está nessa fase e ultimamente tem sido difícil colocá-lo no octógono.

“Cada vez que ele chega perto de lutar, ele fica muito doente. Não sei [how long he’s going to be out]. Eu não sei o que dizer. Não é como se ele estivesse aqui neste país e os médicos aqui olhassem para ele ou algo assim. Ele está meio fora de contato, então é difícil lidar com isso.”

“Borz” voltou à ação após uma folga de 13 meses, quando enfrentou o ex-campeão meio-médio Kamaru Usman no UFC 294 em outubro passado. Depois de um primeiro round incrível onde ele atacou seu oponente, as coisas ficaram um pouco perigosas nos dois rounds seguintes, enquanto Usman lutava para tornar a luta muito competitiva. No final, Chimaev obteve a decisão da maioria para melhorar seu recorde para 13-0.