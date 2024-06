Khamzat Chimaev fora; Robert Whittaker agora enfrenta Ikram Aliskerov na luta principal do UFC Arábia Saudita

O primeiro card do UFC na Arábia Saudita tem uma nova luta principal.

Khamzat Chimaev foi forçado a sair do card depois de ficar “gravemente doente” e está sendo substituído pelo altamente elogiado prospecto dos médios Ikram Aliskerov, que agora enfrenta o ex-campeão do UFC Robert Whittaker na luta principal em 22 de junho em Riad.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou a mudança no card na quinta-feira.

Obviamente, são notícias infelizes para Chimaev, que esperava ganhar a chance pelo título com uma vitória sobre um ex-campeão estabelecido como Whittaker. Agora o invicto checheno terá que esperar até um momento indeterminado no futuro, quando estiver saudável novamente, para voltar à ação.

Quanto a Aliskerov, o russo de 31 anos tem a maior oportunidade de sua vida depois de ter sido originalmente escalado para competir no co-evento principal do card do UFC Vegas 93, no sábado, no UFC APEX, em Las Vegas. Em vez disso, ele adiará a data da luta em uma semana, com a chance de enfrentar Whittaker na luta principal da Arábia Saudita.

Desde que chegou ao UFC, Aliskerov tem sido uma bola de demolição humana, destruindo seus dois primeiros oponentes em menos de cinco minutos no tempo total, nocauteando Warlley Alves e Phil Hawes. A única mancha em todo o currículo de Aliskerov ocorreu em 2019, quando perdeu para Chimaev.

Whittaker x Aliskerov agora é a atração principal do card do UFC Arábia Saudita no dia 22 de junho, com o evento sendo transmitido ao vivo pela ABC nos Estados Unidos.