Kim Kardashian e North West passam seu 11º aniversário na cidade de Nova York

Kim Kardashian sabe fazer uma festa de aniversário… tratando a filha Norte e seus amigos para um dia em Nova York – com LaLa Anthony do lado dela!

A estrela do reality show chegou às ruas de Nova York no sábado com toda a equipe de aniversário a reboque… vestida com uma roupa esportiva de mãe – um visual atlético pronto para enfrentar a selva de concreto. LaLa também está ali, balançando um top curto e jogando o braço em volta do ombro de North.

Falando em North… ela completou 11 anos no sábado e está vestindo uma camiseta comemorativa para marcar a ocasião com um par de rosa brilhante “I Heart NY” – uma roupa combinando que parece que todos os participantes do aniversário estão usando.

YouTuber Kai Cena até apareceu, embora não esteja claro se ele chegou com o grupo ou simplesmente os encontrou em Nova York.

A equipe de aniversário da Kardashian acabou no Paint Me Bear – um estúdio de arte no SoHo – onde as pessoas pintam pequenos ursinhos decorativos… um aniversário de 11 anos muito divertido, temos que dizer.

Kim é conhecida por convidar seus filhos e amigos para passeios selvagens em seus aniversários… como no ano passado, quando ela entrei em um ônibus de festa para comemorar o dia 10 com tema rosa do Norte.

Eles ficaram em Los Angeles no ano passado, mas decidiram fazer uma festa neste ano… uma que supostamente começou ontem com o Page Six dizendo que eles atingiram um ponto popular de celebridades chamado Serendipity3 para propostas de frango e sorvete.



Nenhum sinal do pai Kanyeobviamente… mas ele e North estão super apertadoentão não nos surpreenderia vê-los saindo quando ela pousar em Los Angeles