Kim Zolciak e Cynthia Bailey se unindo para o novo reality show ‘Got to Get Out’

Kim Zolciak dar Cynthia Bailey estão se reunindo anos após sua primeira aparição em “The Real Housewives of Atlanta” … TMZ descobriu que eles estão estrelando uma próxima série do Hulu que pode colocar muito dinheiro em seus bolsos.

Fontes de produção disseram ao TMZ … Kim e Cynthia fazem parte do elenco de “Got to Get Out”, um reality game show de TV que apresenta uma mistura de celebridades e civis que vivem em uma casa e disputam dinheiro.

Disseram-nos que Kim, Cynthia e seus colegas de elenco – incluindo Spencer Pratt – chegou a Toronto no fim de semana passado para começar 10 dias de filmagens.

Nossas fontes nos dizem que a mini-reunião de ‘RHOA’ de Kim e Cynthia poderia ter sido ainda maior … porque os produtores entraram em contato com seu ex-membro do elenco Vazamentos de NeNe e ofereceu a ela uma vaga no programa também. No entanto, fomos informados de que ela recusou a oferta.

O Hulu anunciou o show em setembro, mas o serviço de streaming não revelou quem faria parte do elenco… e agora sabemos pelo menos três dos maiores nomes.

A premissa de ‘GTGO’… os competidores vivem em uma mansão por 10 dias e lutam por um prêmio de até US$ 1 milhão em dinheiro. O pote aumenta US$ 1 a cada segundo – há 864.000 segundos em 10 dias – e os jogadores trabalham juntos em desafios para aumentar o prêmio em dinheiro para US$ 1 milhão. Os competidores podem ficar juntos e dividir o dinheiro no final ou pegar o dinheiro e fugir.

Mais uma pegadinha… em vários momentos do dia, o portão da propriedade se abre e um carro de fuga para, dando aos competidores a oportunidade de trair os membros do elenco e fugir com o dinheiro. O problema é que os concorrentes podem bloquear a fuga de alguém apertando um botão vermelho e fechando o portão.

Kim e Cynthia estrelaram ‘RHOA’ por 3 temporadas completas juntas. Kim entrou no programa em 2008 e saiu em 2012, e Cynthia entrou em 2010 e saiu em 2021. Ambas as mulheres fizeram participações especiais desde que partiram em tempo integral.

Agora, não estamos dizendo que Kim é a principal candidata para cortar e administrar qualquer dinheiro de ‘GTGO’ que ela possa conseguir, mas … sabemos que ela definitivamente poderia usar o dinheiro.