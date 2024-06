Kimmich critica pesquisa pedindo mais jogadores brancos da Alemanha

O meio-campista alemão Joshua Kimmich descreveu uma pesquisa que descobriu que um em cada cinco de seus compatriotas preferiria mais jogadores brancos na seleção nacional como “absolutamente racista”.

A pesquisa com 1.304 participantes selecionados aleatoriamente foi encomendada para o documentário da emissora nacional ARD “Unidade, Justiça e Diversidade”, que será exibido na quarta-feira. Cerca de 21% dos entrevistados disseram que prefeririam que mais jogadores de pele branca jogassem pela Alemanha.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

“Qualquer pessoa que tenha crescido com o futebol sabe que isso é um absurdo absoluto. O futebol, em particular, é um bom exemplo de como é possível unir diferentes nações, diferentes cores de pele e diferentes religiões”, disse Kimmich no sábado. “É disso que se trata a nossa equipa. Sentiria falta de muitos jogadores se eles não estivessem aqui. Isto é absolutamente racista e não tem lugar no nosso balneário”.

Kimmich falou em Herzogenaurach, onde a Alemanha realiza um campo de treinamento para o próximo Campeonato Europeu. O elenco de 27 jogadores é misto e inclui jogadores negros.

Joshua Kimmich falava em entrevista coletiva em um campo de treinamento antes da Euro 2024. Alexander Hassenstein/Getty Images

“Quando se considera que estamos prestes a acolher um Campeonato da Europa em casa, é absurdo fazer tal pergunta quando o objectivo é realmente unir todo o país”, disse Kimmich. “Trata-se de alcançar grandes coisas juntos. Como equipa, estamos a tentar que todos na Alemanha nos apoiem.”

A Alemanha se prepara para a Euro 2024 com amistosos contra a Ucrânia em Nuremberg, na segunda-feira, e a Grécia, quatro dias depois, em Mönchengladbach.

O país anfitrião inicia o torneio em 14 de junho, contra a Escócia, em Munique. Em seguida, eles enfrentarão a Hungria em Stuttgart, em 19 de junho, e a Suíça, em Frankfurt, em 23 de junho.