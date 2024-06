Kobbie Mainoo da Inglaterra provavelmente começará contra a Eslováquia – fontes

Gareth Southgate está considerando seriamente a possibilidade de iniciar Kobbie Mainoo no confronto das oitavas de final da Inglaterra contra a Eslováquia no domingo, disseram fontes à ESPN.

O jovem de 19 anos entrou ao intervalo frente à Eslovénia no último jogo da Inglaterra no Grupo C e, embora o jogo tenha terminado 0-0, Mainoo ajudou a instigar uma melhor exibição na segunda parte.

Southgate tem procurado o equilíbrio certo no meio-campo, depois de testar o zagueiro Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, e depois Conor Gallagher, do Chelsea, ao lado de Declan Rice, do Arsenal, com sucesso limitado na fase de grupos, antes de recorrer ao Mainoo.

Se o meio-campista do Manchester United começar em Gelsenkirchen, esta será apenas sua sexta convocação internacional e o mais recente passo em uma ascensão dramática desde sua estreia na Premier League em novembro.

Kobbie Mainoo pode ser a solução para os problemas do meio-campo da Inglaterra na Euro 2024.

Southgate está sob pressão para ter um desempenho melhor depois que a Inglaterra venceu apenas um jogo e marcou apenas dois gols no caminho para o topo do Grupo C.

O técnico da Inglaterra confirmou em uma entrevista coletiva pré-jogo no sábado que Luke Shaw não estaria em condições de começar a partida contra a Eslováquia, mas poderia jogar no banco se a equipe médica o considerasse pronto, enquanto ele continua a superar um problema no tendão que o afastou dos gramados do United desde fevereiro.

Espera-se que Southgate resista a mudanças generalizadas em sua escalação e é possível que Mainoo seja a única mudança, embora Anthony Gordon e Cole Palmer estejam se esforçando por vagas após participações animadas como substitutos contra a Eslovênia. O vencedor enfrentará as quartas de final contra a Suíça, em Dusseldorf, no sábado.