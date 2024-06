Kourtney Kardashian e Travis Barker aproveitam noite de encontro no Punk Festival

Kourtney Kardashian dar Travis Barker ainda estão agitando e rolando como namorados do ensino médio depois de terem um filho – porque eles foram a um show punk por algum tempo sozinhos.

O casal foi visto no festival No Values ​​​​em Pomona, CA no último sábado – que tinha uma programação repleta de bandas de hardcore que estão no beco de TB (e presumivelmente de KK) … embora a vibração que eles eram dar o fora foi totalmente amoroso.



Confira essas fotos / vídeos obtidos pelo TMZ que os mostram abraçados e se abraçando enquanto assistiam ao set dos Misfits naquela noite … eles são como duas ervilhas em um casulo de punk rock.

Como você pode ver… Kourtney está aninhada no peito de Travis enquanto ele a embala, e parece que outros membros do Blink-182 também podem estar na mistura. Não há nenhuma música maluca tocando aqui no clipe – mas se você conhece os Misfits, sabe que as coisas eventualmente ficaram barulhentas.

Na verdade, testemunhas oculares nos disseram que Travis e Kourtney eventualmente deixaram esta área – que nos disseram ser adjacente ao mosh pit – porque aparentemente ficou um pouco turbulento para os novos pais.

Provavelmente nem é preciso dizer, mas querido Rochoso não estava com eles… o filho deles provavelmente estava relaxando no berço – então parece que esta foi uma noite fora para mamãe e papai urso. É interessante, porém… mesmo quando estão fora de casa, eles não conseguem tirar as mãos um do outro.

Isso está de acordo com o que vimos no relacionamento de Kourtney e Travis ao longo dos anos – ou seja, um romance alucinante, quente e pesado… e está forte até hoje.



