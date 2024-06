Kristaps Porzingis, do Celtics, fará cirurgia para lesão rara na perna

O central Kristaps Porzingis, que sofreu uma rara lesão na perna esquerda quando o Boston Celtics conquistou seu 18º campeonato da NBA, será submetido a uma cirurgia “nos próximos dias” e perderá as Olimpíadas, foi anunciado na terça-feira.

Porzingis sofreu uma ruptura do retináculo e uma luxação do tendão tibial posterior no jogo 2 das finais da NBA em 9 de junho. Ele perdeu os jogos 3 e 4, mas voltou no jogo 5, quando o Celtics derrotou o Dallas Mavericks para ganhar o título.

Ele esperava adiar o procedimento para depois de competir pela seleção letã em Paris, mas o Celtics disse em comunicado que a lesão “não permite um jogo consistente no nível exigido para a competição olímpica”.

O cronograma para o retorno de Porzingis ainda não foi determinado, mas uma fonte disse à ESPN no início deste mês que o processo de recuperação pode levar “alguns meses”.

Porzingis, que foi adquirido pelo Boston depois que o Celtics perdeu nas finais da Conferência Leste de 2023 para o Miami Heat, teve média de 20,1 pontos e 7,2 rebotes para o Celtics durante a temporada regular. Ele sofreu uma distensão na panturrilha no jogo 4 da série da primeira rodada de Boston contra Miami, mas retornou no jogo 1 das finais da NBA.

Tim Bontemps da ESPN contribuiu para este relatório.