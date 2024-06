Kvaratskhelia da Geórgia surpreende o “ídolo de infância” Ronaldo

GELSENKIRCHEN, Alemanha — Os fãs foram a Gelsenkirchen para ver o número 7 de Portugal, Cristiano Ronaldo, fazer mais história, mas deixaram a Arena AufSchalke tendo visto o número 7 da Geórgia, Khvicha Kvaratskhelia, estimulado por mais de 15.000 compatriotas, liderar sua nação para a fase eliminatória de um grande torneio pela primeira vez.

Esta foi uma noite que permanecerá na memória do extremo do Nápoles, Kvaratskhelia, que marcou o primeiro golo na vitória por 2-0, e de todos os outros georgianos, quer assistindo no estádio ou num ecrã na capital, Tbilisi, que viu o time 74º colocado no ranking da FIFA vencer o sexto melhor. Quase 10 minutos após o apito final, alguns jogadores ainda não conseguiam acreditar. Depois de liderar os torcedores em gritos e aplausos, eles seguraram a cabeça, lutando para agarrar o empate das oitavas de final que os espera agora contra a Espanha, em Colônia, no domingo.

O treinador, Willy Sagnol, só se deixou acreditar quando o jogo terminou. Ele ingressou no Bayern de Munique como jogador um ano depois de o time alemão perder a final da Liga dos Campeões de 1999 para o Manchester United nos acréscimos e isso estava em sua mente com o passar do tempo aqui.

“Se você quer que eu seja honesto, foi quando o árbitro apitou no final [that I believed]”, disse ele em entrevista coletiva. “O futebol já gerou muitas histórias como essa, quando você pensa que está ganhando e perdendo no último minuto – o Bayern contra o United vem à mente. Eu estava observando o tempo, a cada 10 segundos, e no final me senti muito vazio.

“Sonhávamos com a qualificação, mas não pensávamos que isso fosse viável. Pensei que atingimos o nosso máximo com a qualificação em Março, mas o futebol nunca é escrito de antemão”.

Na verdade, a narrativa foi contada no primeiro jogo da Geórgia, na Alemanha. Podem ter perdido para a Turquia, mas a equipa com a classificação mais baixa no Euro 2024 conquistou muitos corações com uma atuação enérgica numa das fases mais divertidas da fase de grupos. Seguiu-se um empate frente à República Checa, preparando o terreno para a noite histórica de quarta-feira.

Em Kvaratskhelia, vencedor da Série A com o Napoli, eles contam com um dos melhores alas do continente. Quando ele pega a bola, há um burburinho entre os torcedores de que tudo é possível. Demorou apenas 92 segundos para abrir o placar, finalizando bem após ser disputado pelo companheiro de equipe Georges Mikautadze. É o primeiro golo sofrido por Portugal num Campeonato da Europa.

Ronaldo deu sua camisa a Kvaratskhelia após sua atuação no MOTM contra Portugal 🤝💯 pic.twitter.com/k4blrPAlF0 -ESPN FC (@ESPNFC) 26 de junho de 2024

Cantos de “Khvicha” ecoaram pelo estádio. Isso rapidamente se transformou em um desempenho digno da camisa 7 de qualquer país do torneio.

Uma corrida brilhante aos 35 minutos rendeu uma cobrança de falta e aliviou a pressão na defesa. Uma sequência semelhante aos 65 minutos, com a Geórgia vencendo por 2 a 0, teve um efeito semelhante e trouxe mais adulação dos torcedores. Foi um contraste com a sorte do número 7 de Portugal, Ronaldo, que foi expulso no mesmo minuto após uma noite tranquila.

Não tinha sido um dia tranquilo em Gelsenkirchen, no entanto, quando o roadshow de Ronaldo chegou à cidade. Os fãs encheram o ar com seu grito habitual de “Siuuuuuu” enquanto desciam do trem e bebiam em praças, os fãs da Geórgia respondiam com cânticos de Lionel Messi. Havia camisas de todos os seus antigos clubes, Sporting Club, Manchester United, Real Madrid e Juventus, e seus times atuais, o Al Nassr da Arábia Saudita e a seleção portuguesa, todos com seu nome nas costas.

Eles vieram para vê-lo fazer mais história. Apesar de ter feito oito alterações com a passagem do grupo já consolidada, o técnico Roberto Martínez manteve Ronaldo como atacante central. “Ele precisa de ritmo competitivo, não adianta parar e começar”, explicou Martínez.

Um gol teria feito de Ronaldo, hoje com 39 anos, o artilheiro mais velho da Euro. Ele já é o artilheiro (14) e o maior assistidor (8) da história do torneio, mas o próximo recorde terá que esperar. Ele não conseguiu marcar pela primeira vez na fase de grupos de um grande torneio, o fim de uma sequência incrível que começou na Euro 2004.

Pela primeira vez, tratava-se do outro camisa 7, que disse ter crescido idolatrando Ronaldo e que pegou a camisa depois do jogo.

“Recebi a camisa de Ronaldo e passamos para a próxima fase”, disse Kvaratskhelia, eleito Jogador do Jogo pela Uefa, em entrevista coletiva. “Este é o melhor dia na vida dos adeptos do futebol georgiano. Fizemos história, ninguém acreditaria que faríamos isso acontecer. Ninguém acreditaria que poderíamos vencer Portugal, mas é por isso que somos uma equipa forte; se há até 1% de chance, mostramos que podemos fazer isso acontecer.

“Antes do jogo houve uma reunião [with Ronaldo] e ele me desejou sucesso; Eu nunca imaginaria que ele viria falar comigo. Ele é um grande jogador e uma ótima pessoa. É por isso que ele é uma grande personalidade dentro e fora do futebol; Tenho muito respeito por ele, é um dos melhores jogadores do mundo. Quando ele vem conversar com você antes do jogo, isso é incrível; que nos ajudou a acreditar que poderíamos fazer algo hoje.”

Mas não foi só sobre Kvaratskhelia. O parceiro de ataque Mikautadze foi elétrico, preparando o primeiro gol e convertendo o segundo, um pênalti concedido após uma checagem do VAR. O atacante nascido na França é o maior artilheiro do torneio com três gols — mais do que toda a seleção francesa — e é apenas a nona pessoa a marcar três ou mais gols na fase de grupos.

O guarda-redes do Valência, Giorgi Mamardashvili, que não precisou de ser tão bom como foi frente à República Checa quando fez 11 defesas, o melhor do torneio, foi impressionante mais uma vez. Ele talvez tenha sido o melhor goleiro da Alemanha.

“Se você analisá-los, você falaria sobre o goleiro deles, que esteve três anos no mais alto nível e fez um jogo maravilhoso, e Kvaratskhelia, que é um dos cinco melhores dribladores da Europa”, disse o técnico de Portugal, Martínez, em entrevista coletiva. .

“A única surpresa foi que eles conseguiram manter a intensidade e a confiança durante os 90 minutos, porque foi apenas nos últimos 10 minutos que tivemos oportunidades claras. O seu treinador fez um trabalho maravilhoso”.

Desviando dos holofotes, Kvaratskhelia acrescentou: “Hoje não houve melhor jogador individual. Foi a equipa e provámos a todos que realmente podemos jogar”.

À medida que os torcedores entusiasmados deixavam a Arena AufSchalke, as camisas do Napoli entre os tops vermelhos e brancos da Geórgia tornaram-se mais óbvias, os gritos de “Khvicha” agora mais altos do que em qualquer momento do dia. Suas táticas de desvio provavelmente não serão boas para quase 3,8 milhões de georgianos em seu país, que nunca esquecerão onde estavam quando o número 7 da Geórgia era o nome que estava na boca de todos.