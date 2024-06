Kyle Hendricks, do Cubs, ganha o emprego inicial de volta contra os Giants

CHICAGO – O veterano arremessador do Chicago Cubs, Kyle Hendricks, será titular no jogo de quarta-feira contra o San Francisco Giants, anunciou o time no domingo.

Será a primeira partida de Hendricks desde que desistiu de oito corridas em maio contra o Pittsburgh Pirates. Ele fez cinco jogos como substituto desde então, incluindo três jogos sem gols neste mês.

“Estamos sem arremessadores agora”, disse o técnico Craig Counsell antes de anunciar a mudança.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Os Cubs perderam dois titulares apenas esta semana, incluindo Ben Brown devido a uma lesão no pescoço e Jordan Wicks devido a uma distensão oblíqua. Wicks saiu do jogo de sexta-feira contra o St. Louis Cardinals depois de apenas 1⅔ entrada, dando lugar a Hendricks, que lançou 4⅓ entradas de shutout em serviço de emergência.

Apesar da derrota por 3 a 0, aquela partida, junto com várias outras recentes, deram a Hendricks outra chance de titular.

“De várias maneiras, Kyle continua a impressionar você, embora tenha passado por uma situação difícil até agora”, disse Counsell. “Ele está preocupado com as coisas que pode controlar.”

Hendricks, 34, foi rebaixado para o bullpen depois de lutar durante suas primeiras sete partidas na temporada, enquanto seu ERA disparava para mais de 12h00. Essas lutas levaram à especulação de que o Cub mais antigo poderia perder sua vaga no elenco, mas as lesões no arremesso continuaram a se acumular para o Chicago, dando ao destro mais oportunidades.

A equipe também está perdendo os apaziguadores Yency Almonte, Julian Merryweather e Adbert Alzolay.

Não está claro por quanto tempo Hendricks lançará contra os Giants depois de passar o último mês no bullpen, mas os Cubs estão esperançosos de que ele continuará a sair, já que está fazendo sua melhor aparição na temporada.

“Kyle arremessou maravilhosamente”, disse Counsell após o jogo de sexta-feira. “Nos deu uma chance de vencer.”