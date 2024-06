Kyle Richards e Mauricio Umansky se reúnem para seu jantar de 54º aniversário

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Kyle Richards dar Maurício Umansky não estão permitindo que a separação os impeça de celebrarem grandes marcos juntos… enquanto os cônjuges separados se reuniam para uma ocasião muito especial.

Confira… a estrela de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ e dona da imobiliária The Agency se reuniu em West Hollywood na noite de terça-feira, reunindo toda a família para comemorar o 54º aniversário de Mauricio.

A estrela de “Buying Beverly Hills” e Kyle deixaram claro que estão colocando sua família em primeiro lugar, já que pareciam à vontade um com o outro… pelo menos fora do Catch Steak, um ponto quente do WeHo para celebridades.

Embora Kyle e Mauricio tenham mantido distância ao sair do restaurante, ela desejou um feliz aniversário ao seu ex-marido… e até o trouxe para um abraço caloroso. As filhas Umansky também demonstraram amor ao papai em seu aniversário, quando todas se despediram no final da reunião.

Não deixe que esta frente unida lhe dê muitas esperanças… já que Kyle e Mauricio ainda estão vivendo separadamente em meio à sua separação. Lembre-se, semanas atrás, Kyle confirmou que Mauricio finalmente saiu da casa de sua família após a separação no ano passado.

De acordo com Kyle, MU arrumou seus pertences enquanto ela estava fora da cidade… com Mauricio se mudando para um condomínio de luxo em West Hollywood.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Bíblia cadela

Como o TMZ relatou anteriormente … Kyle e Mauricio confirmaram sua separação em julho de 2023, compartilhando que não tinham planos de se divorciar.

Em outubro, a separação deles estava a todo vapor, com Kyle falando sobre a separação em “Watch What Happens Live”. Na época, Kyle disse Andy Cohen ela iniciou a separação… e também falou sobre sua amizade estonteante com o cantor country Morgan Wade.

Enquanto isso, a agenda social de Mauricio também estava bastante lotada e divertida… com destaque para suas brincadeiras com amigos em Aspen.