Kylian Mbappé da França quebra o nariz na estreia na Euro França

O francês Kylian Mbappé foi levado ao hospital em Düsseldorf depois de quebrar o nariz na vitória da França por 1 a 0 sobre a Áustria no Campeonato Europeu, na Alemanha, na segunda-feira.

Depois de inicialmente temer que seu atacante precisasse de uma cirurgia e pudesse perder tempo na Euro, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, disse a Julien Laurens, da ESPN, que a equipe médica do time determinou que Mbappé ficaria bem sem uma operação após passar por novos exames.

O atacante do Real Madrid saiu do hospital à 1h local e está de volta ao time. Mbappé está mandando fazer uma máscara personalizada para ele, que deverá usar quando voltar a jogar e é considerada questionável para o jogo de sexta-feira contra a Holanda.

Quais são as ideias de máscaras 🎭😅 ? – Kylian Mbappé (@KMbappe) 17 de junho de 2024

O atacante, envolvido no gol do primeiro tempo, bateu de cabeça com o austríaco Kevin Danso no final do jogo do Grupo D, na Düsseldorf Arena. Ele estava obviamente com dores enquanto estava enrolado na grama, o que levou o goleiro austríaco Patrick Pentz a sinalizar para atendimento médico.

“Ele tem um nariz muito ruim”, disse o técnico Didier Deschamps. “Teremos que esperar para ver, a equipe médica está lidando com isso. Teremos que ver o que será feito e quanto tempo levará. São notícias muito ruins para nós esta noite.”

“Obviamente, a seleção francesa com ou sem ele não é a mesma coisa. Espero que ele possa estar lá.”

Mbappé recebeu tratamento após a colisão e sua camisa estava coberta de sangue pelo que parecia ser uma pancada no nariz. Ele tentou continuar jogando, mas rapidamente caiu no chão, segurando o rosto e provocando assobios e vaias dos torcedores austríacos, que pareciam acreditar que ele estava perdendo tempo enquanto a França se segurava para a vitória.

Ele recebeu um cartão amarelo do árbitro Jesus Gil Manzano e foi substituído por Olivier Giroud.

A França marcou contra de Maximilian Wober aos 38 minutos e deu a Deschamps sua 100ª vitória como técnico da seleção nacional.

“Estou feliz com o que os jogadores fizeram, mesmo que tenhamos perdido oportunidades de dobrar o placar”, disse Deschamps. “Não foi perfeito, mas fomos sólidos. Poderíamos ter sido mais eficientes ofensivamente, mas é bom começar com uma vitória.

“Há qualidade e talento, mas ser sólido e trabalhar em conjunto também é importante. Não vamos ser demasiado confiantes, mas é um bom começo”.

Num dia misto para Mbappé, foi o seu momento de inspiração que levou ao golo decisivo. Com um toque de controle de bola, ele bateu Phillipp Mwene na área e cruzou em busca de um companheiro. No desespero de Wober para eliminar o perigo, ele inadvertidamente desviou a bola para a própria rede.

Mbappé foi então culpado de uma falha notável aos 10 minutos do segundo tempo, ao não acertar o alvo à queima-roupa, com apenas o goleiro para bater.

Irrompendo para o gol, ele foi rápido demais para Wober e teve tempo de se firmar na área antes de escolher sua vaga. Com os torcedores franceses atrás do gol apenas esperando a rede crescer, o chute de Mbappé passou pela trave, para alívio dos austríacos.

Apesar de todo o seu enxerto e posse de bola, a Áustria teve dificuldades em criar muitas oportunidades claras, já que o francês N’Golo Kanté justificou plenamente o seu regresso à selecção com uma exibição magistral no centro do meio-campo.

“Começa bem. Nem tudo foi perfeito, mas conseguimos o resultado que queríamos; é um bom começo”, disse Kante. “Existem bases sólidas; temos que ser mais eficientes.

“Fico feliz por estar de volta. As coisas mudaram, é bom voltar a vestir esta camisa.”

Informações da Associated Press e da Reuters foram usadas nesta história.