Kyrie Irving pretende silenciar a torcida do Celtics, ‘dúvida’ no jogo 5

BOSTON – Com seu Dallas Mavericks tentando evitar a eliminação nas finais da NBA, Kyrie Irving sente a pressão para atuar em uma arena que apresenta circunstâncias desafiadoras únicas para ele.

Após o treino de domingo em preparação para o jogo 5 de segunda-feira, Irving discutiu o tratamento de vilão que recebeu no TD Garden desde sua decisão de deixar o Boston Celtics como agente livre, cinco anos atrás.

Irving lutou nas duas derrotas dos Mavs na estrada para abrir essas finais, com média de 14,0 pontos em 35,1% de arremessos, fornecendo munição suficiente para uma base de fãs que o considera um inimigo público.

“Quer dizer, vamos chamar pelo que realmente é”, disse Irving. “Quando os torcedores estão torcendo, ‘Kyrie é uma merda’, eles sentem que têm uma vantagem psicológica, e isso é justo. Claro, se eu não estou chutando ou virando a bola, isso torna a questão ainda mais urgente. que eles podem ficar comigo.

“Acho que para silenciar até mesmo a dúvida, quanto mais a dúvida da multidão, mas a dúvida quando você acerta ou erra arremessos, isso é tão importante quanto ter certeza de que estou liderando o time da maneira certa e sendo humano através desta experiência também, e dizendo-lhes como me sinto.”

A derrota dos Mavs por 122-84 para estender a série no Jogo 4 encerrou a seqüência de 13 derrotas pessoais de Irving para o Celtics, uma seca que incluiu uma raspagem de seu Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste de 2022.

Antes do início das finais, Irving lamentou a forma como reagiu aos fãs do Celtics durante a série de 2022, especificamente mostrando o dedo médio para eles em algumas ocasiões. Ele pisou no olho do duende no logotipo do meio-campo após a vitória do Brooklyn no jogo 4 no primeiro Leste de 2021, uma série que o Nets venceu em cinco jogos, enfurecendo ainda mais uma base de fãs de Boston que se sentiu rejeitada por sua saída da agência gratuita.

No domingo, Irving disse em retrospectiva que deveria ter mostrado mais respeito pela história do Celtics, desde quando foi negociado com o Boston no verão de 2017. Ele disse que gostaria de ter feito um esforço para estabelecer relacionamentos com alguns dos jogadores dos 17 times campeões da NBA que empataram o recorde do Celtics, em vez de esperar que eles o procurassem.

“Você tem que mostrar seu respeito aqui”, disse Irving. “Acho que foi com isso que lutei inicialmente, foi descobrir como serei um grande jogador aqui enquanto venceria campeonatos e também lideraria um time e me juntaria desinteressadamente à organização do Celtics ou ao culto que eles têm aqui.

“Isso é o que eles esperam que você faça como jogador. Eles esperam que você compre perfeitamente o orgulho do Celtics, compre tudo do Celtics.

“Eu sou uma das pessoas que está de fora (rindo). Estou perfeitamente bem com isso, você sabe o que quero dizer. Eu fiz isso comigo mesmo. Eles não me recebem com um abraço caloroso.”

Irving teve um bom desempenho nos dois jogos finais em Dallas, com média de 28,0 pontos em 50% de arremessos diante da amistosa torcida local no American Airlines Center.

Irving disse que os Mavs não ficaram “tão acomodados quanto gostaríamos” nos dois primeiros jogos da série no TD Garden. Questionado sobre a sua abordagem ao Jogo 5, dadas as circunstâncias únicas em Boston, Irving disse que iria “mudar algumas coisas”.

“Esteja preparado para o que estou me metendo”, disse Irving. “O mais importante é não fazer isso por mim ou entrar na energia com qualquer outra pessoa que não seja meus companheiros de equipe.

Os Mavs enfrentam um desafio monumental, independentemente do local, enquanto tentam fazer história na NBA ao se tornarem os primeiros de 157 times a superar uma desvantagem de 3 a 0 para vencer uma série.

“O que estou compartilhando com meus companheiros agora é apenas aproveitar o momento”, disse Irving, que acertou a chance da vitória no jogo 7 nas finais de 2016, quando o Cleveland Cavaliers se tornou o único time a superar uma desvantagem de 3 a 1 nas finais de 2016. série do campeonato. “Tivemos a chance de cumprir um de nossos objetivos, que é voltar a Boston. Temos outro objetivo pela frente: voltar a Dallas.”

A linha de ações da superestrela de Dallas, Luka Doncic, é que os Mavs acreditarão até o fim. Ele apontou o desempenho dos Mavs no Jogo 4 como prova de que não é apenas conversa fiada.

“Acho que o mais importante é mostrar que acreditamos”, disse Doncic no domingo. “Acho que mostramos no jogo 4. Se não, se não acreditássemos, provavelmente não teríamos vencido aquele jogo.

“Então, acho que obviamente é fácil falar sobre isso, mas mostrar é outra coisa. Acho que mostramos.”