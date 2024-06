Lakers escolhem Bronny James na segunda rodada do draft da NBA

Antes de quinta-feira, nunca houve uma dupla de pai e filho jogando na NBA ao mesmo tempo. E agora, a primeira dupla de pai e filho será companheiro de equipe depois que o Los Angeles Lakers escolheu Bronny James – o filho mais velho de LeBron James – com a escolha número 55 na segunda rodada.

Bronny, 19, teve média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências em 19,4 minutos por jogo em sua única temporada na USC. Ele se juntou aos Trojans em ação de jogo no meio da temporada após ficar afastado por quase cinco meses enquanto se recuperava de um episódio de parada cardíaca que exigiu cirurgia para tratar um defeito cardíaco congênito.

Ele foi liberado clinicamente para ser convocado pelo Painel de Aptidão Física da NBA na véspera do draft.

O ex-jogador do McDonald’s All American melhorou em Chicago durante o Combine, onde ele se saiu bem em exercícios de agilidade e terminou como um dos melhores desempenhos nos exercícios de arremessos de 3 pontos.

Seu pai tem até 29 de junho para optar pelo último ano de seu contrato com os Lakers — no valor de US$ 51,4 milhões para a próxima temporada — ou se tornar um agente livre irrestrito. Os Lakers estão focados em manter LeBron James para sua 22ª temporada e além e estão dispostos a oferecer ao jogador de 39 anos o acordo máximo de três anos e US$ 162 milhões para o qual ele é elegível para mantê-lo na franquia, disseram fontes à ESPN.

O grande homem do Lakers All-Star, Anthony Davis, disse à ESPN antes do início da segunda rodada na quinta-feira que ele apoiava o time que visava Bronny.

“Ele é muito bom defensivamente”, disse Davis à ESPN. “Ele consegue ler o chão muito bem. Acho que ele é um ótimo armador. Eu o vi treinar algumas vezes além do [Klutch Sports] dia profissional e trabalhar com um grande — suas leituras, lendo a defesa, fazendo os passes certos — isso foi realmente impressionante para mim. Acho que ele vai ficar bem, cara. Obviamente é muita pressão sobre ele com seu pai sendo quem ele é.

“Mas uma coisa sobre Bronny, pelo que vi e ouvi, é que ele quer criar seu próprio caminho e não quer ser — mesmo sendo filho de LeBron James, ele não quer ser visto assim. E acho que ter essa mentalidade e tentar criar seu próprio caminho vai dar certo para ele. … Quem sabe, ele pode entrar e estar pronto para jogar para nós.”