Lando Norris faz a melhor volta de todos os tempos após a demissão da McLaren no GP da Espanha

BARCELONA, Espanha – A McLaren deixou de evacuar sua unidade de hospitalidade e comemorou a pole position no sábado, cortesia de Lando Norris, que fez isso acontecer com o que descreveu como a melhor volta de sua vida.

Norris ultrapassou Max Verstappen da Red Bull para a pole por apenas 0,02 segundos, a primeira desde o Grande Prêmio da Rússia de 2021.

Várias horas antes, um par de tênis de corrida de Norris havia sido perdido na confusão que se seguiu a um incêndio em seu centro de hospitalidade – um membro da equipe McLaren foi ao hospital por precaução depois que a equipe e seus convidados foram escoltados com sucesso para fora. .

Lando Norris conquistou sua segunda pole na carreira no sábado por 0,02 segundos. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Apesar do drama, Norris disse que seus preparativos não foram afetados.

“Um pouco de susto para toda a equipe, nunca é uma coisa boa”, disse Norris na coletiva de imprensa pós-qualificação. “Mas provavelmente um dia um pouco mais estressante do que eu gostaria.

“Perdi meus sapatos, e isso provavelmente foi o pior que aconteceu para mim, honestamente. Apenas diferente, não estive no meu quarto normal, talvez não tenha conseguido relaxar e descontrair tanto quanto normalmente faço. .”

Ele acrescentou: “Está tudo um pouco bagunçado. Acho que tenho um ou dois conjuntos de tudo e acho que eles conseguiram tirar algumas coisas. do fogo.

“Algumas coisas eu tirei, mas tipo, eu gosto de ouvir música e outras coisas antes, e Oscar [Piastri] reclama muito porque minha música está muito alta nas pré-sessões. Mas eu simplesmente não tive isso dessa vez.”

Depois que a unidade de hospitalidade foi esvaziada e o incêndio apagado, a equipe da McLaren e os convidados de sua unidade de hospitalidade se espalharam pelo paddock, com outras equipes ajudando a cuidar das pessoas.

“Recebi muitas ofertas de pessoas, tem sido ótimo. Muitas equipes, honestamente, têm sido muito, muito legais conosco, McLaren, oferecendo ajuda e coisas assim, então foi tudo bom daquele lado.” Mas é uma pena que não será usado hoje ou amanhã, não penso em nada, e talvez não no futuro. Mas isso não é nada que eu saiba por enquanto.”

Quanto à volta em si, Norris considerou que foi uma das melhores que já fez.

“É ótimo, sim”, disse ele. “Os poloneses sempre se sentem bem… Já faz um tempo desde Sochi, desde aquela época. É uma sensação ótima. Foi uma volta incrível, honestamente, foi a minha melhor volta de longe.”

“Eu praticamente juntei toda a volta, então consegui um bom turbilhonamento. Sim. Foram provavelmente minhas melhores curvas ao redor da volta, cada parte dela juntada. Max estava um pouco à frente no Q1 e no Q2, e eu sabia Tive que fazer algo perfeito no Q3 para conseguir isso, e foi exatamente isso que fiz, muito feliz por ter conseguido fazer minha melhor volta que provavelmente já fiz”.

Parece improvável que a unidade de hospitalidade da McLaren volte à capacidade normal até domingo.

Norris espera um dia sem distrações novamente no domingo, enquanto busca converter sua segunda pole na carreira em uma segunda vitória na carreira.

“Honestamente, nada foi um problema e nunca fui o cara que reclama desse tipo de coisa. Honestamente, eu poderia simplesmente não fazer nada e entrar no carro quando preciso. minutos para si mesmo, e algumas dessas coisas, você as toma porque só quer relaxar e pensar consigo mesmo por alguns minutos antes de sair e fazer isso.

“Nada por hoje, talvez amanhã me impacte um pouco mais, que não consigo passar aquele momento de silêncio que adoro, mas não é o fim do mundo.

Norris largará à frente de Verstappen e da dupla ressurgente da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, que fechou a segunda linha à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari.