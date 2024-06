Lauren Sanchez ostenta biquíni minúsculo para jet ski com Bezos e Kim Kardashian

Fale sobre confiança… não é sempre que vemos celebridades enfrentando Kim no jogo do biquíni, mas Lauren não recuou. Na verdade, ela nem se arriscou a usar um colete salva-vidas – como seu noivo fez – provavelmente porque isso esconderia seu corpo em tons de academia.

São apenas mais umas férias incríveis no estilo de vida do casal – como você sabe, os dois vão regularmente ao Mediterrâneo no super iate de Bezos, tomando banho de sol e convidando os ricos e famosos para sair.