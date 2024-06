Le Mans é a Copa do Mundo de corridas – mas os americanos podem vencer

A entrada da Penske Porsche Motorsport, por sua vez, é formada por uma equipe dividida entre a Carolina do Norte e a Alemanha. Fotografia de James Moy / Imagens Getty

Se a Copa do Mundo da FIFA tem um parente esportivo no automobilismo, são as 24 Horas de Le Mans.

O encontro anual em meados de junho reúne as melhores equipes e pilotos de carros esportivos do planeta na cidade francesa de Le Mans, posicionada duas horas ao sul de onde ocorreram os desembarques do Dia D na Segunda Guerra Mundial. Datado de 1923, no deliciosamente chamado Circuit de la Sarthe, um acerto de contas foi espalhado por 24 horas intermináveis, onde protótipos hipercarros híbridos incrivelmente rápidos e máquinas de Grand Touring estrondosas lutam para resistir. Evitar o cansaço, os erros mentais, as quedas e as avarias mecânicas é a chave para a finalização.

Os melhores, ou os mais sortudos – e às vezes ambos – tendem a ganhar a maior honraria motorizada do mundo e a subir ao pódio, festejados como reis e rainhas das corridas pelos próximos 364 dias. Os fabricantes de automóveis que eles representam anunciam essas vitórias para vender mais carros; Le Mans é a vitória que tem mais significado para os fabricantes de automóveis, evidenciada pelos 100 milhões de dólares ou mais que gastam todos os anos para tentar vencer uma única corrida automóvel.

No fundo, os fundamentos da corrida foram alimentados pelo orgulho caseiro. A grande corrida deste fim de semana – em seu 101º aniversário – colocará 62 carros com equipes de três pilotos, 186 pilotos no total, uns contra os outros pela glória competitiva e honra nacional.

Tal como o grande torneio de futebol para o mundo, essas equipas e pilotos descem a Le Mans representando as cores das suas bandeiras e as esperanças dos seus povos loucos por corridas. É França x Alemanha x Inglaterra x Itália x Japão x Polônia x Bélgica x Portugal, e muito mais, incluindo os EUA, usando veículos para acertar as contas.

A Corvette Racing, sediada em Michigan, a equipe de fábrica enviada pela General Motors à Europa nas últimas três décadas para saquear os espólios de Le Mans, levou a arte a novos níveis na década de 2000. Os americanos decidiram que pendurar as estrelas e listras em suas garagens e colocar adesivos da bandeira em seus carros não falava alto o suficiente sobre quem eles são, então Mike West, um de seus mecânicos, teve uma ideia.

Em meio ao relativo silêncio dos dias anteriores à chegada dos carros à pista, West saiu para o pit lane, colocou uma cadeira dobrável no local onde ele e a equipe colocariam combustível e trocariam os pneus dezenas de vezes na próxima corrida. Então ele voltou e pegou um amplificador poderoso e o conectou. Sua próxima e última viagem produziu uma guitarra elétrica, que ele conectou ao amplificador, depois girou todos os botões para o volume máximo, sentou-se e tocou Star- Bandeira Spangled.

Para uma boa medida antagônica, West voltou o amplificador para seus rivais, alguns dos quais se divertiram, enquanto outros apreciaram menos a exibição descarada. Tornou-se uma tradição anual para o Ocidente e, embora a ousada e semi-ensurdecedora declaração de independência não fosse universalmente popular, falava da mentalidade de como as equipas multinacionais e os fabricantes vêem as 24 Horas de Le Mans como uma oportunidade de vencer para si. país tanto quanto possível para a realização pessoal.

“Não existe nada maior para um americano do que uma vitória em Le Mans”, disse o piloto de fábrica da Ford, Joey Hand, à ESPN. O californiano fez parte do grande regresso do Blue Oval a Le Mans em 2016 com o seu supercarro Ford GT, 50 anos depois da primeira vitória da marca em Le Mans em 1966 com o GT40 na batalha narrada no filme “Ford vs Ferrari”, onde ele e os companheiros de equipe Dirk Müller, da Alemanha, e o herói local, Sebastien Bourdais, de Le Mans, venceram na primeira classe para GTs.

Com os seus carros pintados de vermelho, branco e azul, e a bem conhecida história dos esforços transatlânticos da Ford para tirar proveito, este foi outro grupo de ataque – enviado meio século depois do primeiro – para colher as mesmas recompensas gigantescas pelos marca e país.

“Todo o projeto foi construído com base na vitória em Le Mans”, disse Hand. “Tudo foi construído com base na nossa chance. As chances de vencer não estavam a nosso favor só porque toda a equipe Chip Ganassi Racing nem tinha corrido na Europa. Não corríamos sob as regras deles antes e havia muito mais oportunidades para nós errarmos do que acertarmos. E o fato de termos acertado em todos os aspectos, desde a equipe, os pilotos, a resistência do carro e a vitória, torna tudo ainda mais importante.

“Ganhar no aniversário foi a coisa mais especial. Tínhamos Edsel Ford no pódio conosco, e foi especial o suficiente para que o carro vencedor fosse levado e colocado no Museu Henry Ford. Dirk e eu simplesmente fomos e vimos. duas semanas atrás, e sem besteira, quando entrei lá, literalmente fiquei arrepiado.”

A corrida de sábado a domingo deste fim de semana oferece mais oportunidades para as equipes sediadas ou com bandeira dos EUA acrescentarem mais à longa história de sucesso do país em Le Mans. O grupo de Ganassi de Indiana não representa mais a Ford; faz parte dos avanços da GM com a marca Cadillac e seu uivante esquadrão de protótipos híbridos V-Series.R Hypercar com motor V8.

É liderado por Bourdais, Scott Dixon, da Nova Zelândia – seis vezes campeão da IndyCar – além de seu companheiro de equipe duas vezes vencedor do título da IndyCar, Álex Palou, da Espanha. Co-pilotos da Holanda e da Inglaterra completam a rotação de pilotos; Não há nenhum americano nos dois carros, mas seus pilotos sabem para quem estão correndo.

“Eu definitivamente sinto a vibração dos EUA, com certeza”, disse Dixon. “Quando você chega a Le Mans, os fãs realmente adoram e conhecem a história da Ford e do Corvette e todos os anos em que os EUA participaram desta corrida. E com o nosso Cadillac, todo mundo adora o som, cara. outra coisa com aquele grande V8 e é por isso que eles enlouquecem, aquela grande vibração é causada quando ele passa. É definitivamente muito bem recebido por lá e acho que é isso que o torna muito especial.”

A dinâmica internacional de Le Mans também é encontrada em outra equipe nacional com o programa Porsche Penske Motorsport (PPM) de Roger Penske, que tem sede na Carolina do Norte, onde está sediada sua fábrica IMSA GTP, e em Mannheim, Alemanha, em sua outra base, que coloca o esforço da marca FIA WEC Hypercar com os mesmos protótipos híbridos do Porsche 963.

Nesta mistura única de culturas que estreou em 2023, a Porsche Penske Motorsport compete sob a bandeira alemã enquanto é supervisionada por americanos como o presidente da Team Penske, Tim Cindric, o diretor da PPM, Jonathan Diuguid e outros, em parceria com a liderança executiva da Porsche. Vencer para a Porsche e a Alemanha – para conquistar a 20ª vitória geral da marca – em Le Mans é a tarefa número 1, mas também há um forte impulso para o triunfo da equipa da casa.

“Para nós, ser uma equipe global nos torna um pouco diferentes do que existe por aí”, disse Cindric. “Para podermos fazer parceria com a Porsche e toda a história que eles têm lá, estamos tentando vencer o 20º, e estamos tentando vencer o nosso primeiro e estamos tentando fazer isso com um grupo de pessoas que são influenciada em ambos os lados do Atlântico Há uma equipa da IMSA que estamos a assumir, mas a nossa base em Mannheim torna-a única.”

O PPM está em alta este ano, vencendo a corrida IMSA de abertura da temporada no Super Bowl, as 24 Horas de Daytona e o evento de abertura do WEC no Qatar. A equipe Penske também venceu o campeonato NASCAR Cup Series do ano passado, teve inúmeras vitórias em Daytona 500 e acabou de vencer sua 20ª edição de Indianápolis 500 em maio. Falta um único troféu na coleção “O Capitão”, que é do Circuito de la Sarthe.

“Para Roger, você sabe, é a única coisa que ele não foi capaz de realizar, embora ele realmente não tenha feito muitas tentativas”, acrescentou Cindric. “As pessoas esquecem que ele não correu aqui muito como nas 24 Horas de Daytona, mas é incrível poder ir a Le Mans, com a história da Porsche e a história de Roger, juntá-los e tentar obter a vitória.”

E se Porsche e Penske, ou Ganassi e Cadillac, ou qualquer outra equipe e piloto centrado nos EUA tiverem sorte, eles poderão olhar para fora e ver algo que supera qualquer coisa encontrada dentro de um estádio após uma vitória massiva.

“Esse foi o grande momento para mim”, disse Hand, relembrando a vista de oito anos atrás. “Eu subi no pódio, e aquele mar de pessoas que está lá fora, que eles deixaram vir das arquibancadas e de onde quer que venham, eu diria que se você fosse corajoso o suficiente, você poderia fazer crowd surf por cerca de 400 metros, provavelmente quebrará alguns recordes.

“Literalmente, até onde você pode ver, havia pessoas do pódio até a Curva 1, você poderia facilmente fazer crowd surf até lá. São tantas pessoas em um só lugar. E a segunda coisa é vencer essa corrida é um grande negócio.” , claro. Mas essa não é a nossa corrida, não é a Indy 500 ou Daytona. Estamos lá no seu maior negócio, na sua maior corrida. Então, para mim, ser um americano, vencer em um carro americano, ser o único americano. naquele carro. Há muita história americana lá, então fazer parte dela permanecerá com você para sempre.”