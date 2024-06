Legisladores do Kansas aprovam plano para atrair Chiefs do Missouri

TOPEKA, Kansas – Os legisladores do Kansas aprovaram um plano bipartidário na terça-feira com o objetivo de atrair os Kansas City Chiefs para longe do Missouri, ajudando a financiar um novo estádio para os campeões do Super Bowl.

O projeto de lei aprovado pelo Legislativo controlado pelos republicanos e enviado à governadora democrata Laura Kelly permitiria que o Kansas emitisse títulos para cobrir até 70% dos custos de um novo estádio no estado para os Chiefs e outro para o Kansas City da Liga Principal de Beisebol. Membros da realeza. O plano também incentiva as equipes a transferirem suas instalações de treino para o lado da área metropolitana do Kansas, que é dividido pela fronteira dos dois estados.

O Kansas pagaria seus títulos ao longo de 30 anos com receitas de apostas esportivas, vendas de bilhetes da loteria do Kansas e novas vendas e impostos sobre o álcool coletados nos distritos comerciais e de entretenimento ao redor dos locais dos novos estádios.

Korb Maxwell, advogado dos Chiefs que mora no lado da fronteira do Kansas, disse que os legisladores do estado estavam “abraçando a possibilidade dos Chiefs e dos Royals” e agora podem fazer uma “oferta muito convincente” ao time da NFL.

“Estamos entusiasmados com o que aconteceu aqui hoje”, disse ele depois que o projeto foi aprovado pelo Legislativo. “Isso é incrivelmente real.”

Os votos foram 84-38 na Câmara e 27-8 no Senado. Kelly não chegou a dizer que assinaria o projeto de lei de financiamento do estádio, mas em um comunicado elogiou o esforço por trás disso.

“O Kansas agora tem a oportunidade de se tornar uma potência esportiva profissional”, disse ela.

Os legisladores do Kansas veem os dois times em jogo porque, em abril, os eleitores do lado do Missouri, na área metropolitana de Kansas City, se recusaram a estender um imposto sobre vendas usado para manter os estádios existentes dos times, que ficam lado a lado.

Os principais republicanos no Legislativo controlado pelo Partido Republicano prometeram que a proposta do estádio não seria debatida até que o Legislativo aprovasse um plano que reduziria os impostos sobre a renda e a propriedade em um total de US$ 1,23 bilhão nos próximos três anos. Muitos legisladores argumentaram que os eleitores ficariam furiosos se o Estado ajudasse a financiar novos estádios sem cortar impostos.

“Definitivamente precisamos demonstrar que estamos proporcionando alívio aos nossos cidadãos”, disse o presidente do Senado, Ty Masterson, um republicano da área de Wichita que apoiou o plano de financiamento do estádio.

Kelly convocou uma sessão especial para que os legisladores considerassem a redução de impostos depois que ela vetou três planos de redução de impostos antes que os legisladores encerrassem sua sessão anual regular em 1º de maio. Depois que os legisladores convocaram a sessão especial, Kelly não conseguiu controlar o que consideravam, e isso criou uma abertura considerar o plano de financiamento do estádio.

A primeira versão do plano surgiu no final de abril, mas os legisladores não a votaram antes do adiamento. Teria permitido que títulos estatais financiassem todos os custos de construção do estádio, mas a versão aprovada pelos legisladores na terça-feira limitaria o montante a 70% e exigiria que os líderes legislativos e o governador assinassem qualquer plano de fiança.

O presidente do Comitê de Comércio da Câmara, Sean Tarwater, um republicano da área de Kansas City, disse que os Chiefs provavelmente gastarão entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões em fundos privados em um novo estádio.

“Não há cheques em branco”, disse Tarwater aos colegas do Partido Republicano durante uma reunião informativa sobre o plano antes de a Câmara começar a debatê-lo.

Um novo grupo sem fins lucrativos, Scoop and Score, foi formado no mês passado para pressionar pela transferência dos Chiefs para o Kansas. Esse grupo e a realeza contrataram juntos mais de 30 lobistas para a sessão especial. Mas o grupo nacional de livre mercado e governo pequeno, Americans for Prosperity, e o Kansas Policy Institute, um grupo de reflexão sobre o livre mercado, opõem-se à medida, e ambos têm influenciado os republicanos conservadores.

Os conservadores do mercado livre há muito que se opõem aos subsídios estatais e locais para empresas ou projectos específicos. E os economistas que estudaram equipas desportivas profissionais concluíram, em dezenas de estudos ao longo de décadas, que subsidiar os seus estádios não compensa o custo.

“A maior parte do dinheiro gasto com os Chiefs é dinheiro que de outra forma seria gasto em outros projetos de entretenimento”, disse Andrew Zimbalist, professor de economia do Smith College, no centro de Massachusetts, que escreveu vários livros sobre esportes.

Autoridades do Missouri disseram que farão o que for preciso para manter as equipes, mas não apresentaram nenhuma proposta.

“A história agora é que hoje foi em grande parte, na minha opinião, uma questão de alavancagem”, disse o prefeito de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas. “E as equipes estão em uma posição de alavancagem excepcional”.

O aluguel do complexo de estádios dos dois times vai até janeiro de 2031, mas Maxwell disse que as reformas no Arrowhead Stadium do time devem ser planejadas com sete ou oito anos de antecedência.

“Há uma urgência nisso”, acrescentou David Frantz, conselheiro geral dos Royals.

Os defensores do plano do estádio argumentaram que as pesquisas anteriores dos economistas não se aplicam aos Chiefs e Royals. Eles disseram que os títulos serão pagos com receitas fiscais que não estão sendo geradas agora e que nunca seriam sem os estádios ou o desenvolvimento ao seu redor. Masterson disse que é errado chamar os títulos de subsídio.

E Maxwell disse: “Para uma cidade ser da liga principal, ela precisa de times da liga principal.”

Mas os economistas que estudaram o desporto profissional afirmam que argumentos semelhantes têm sido um elemento central dos debates anteriores sobre o pagamento de novos estádios. O desenvolvimento em torno de um novo estádio diminui o desenvolvimento noutros locais, onde os impostos gerados iriam para financiar serviços ou escolas, disseram.

“Isso ainda poderia ajudar o Kansas e talvez prejudicar o Missouri na mesma proporção”, disse Zimbalist. “É um jogo de soma zero.”