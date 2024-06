LEGO Black Market em SoCal explode, anéis de roubo altamente sofisticados

Assim que os ladrões fogem com os LEGOs, nossas fontes dizem que eles os vendem para cercas – pessoas que negociam com bens roubados – e os LEGOs são então vendidos em sites como eBay, Facebook e OfferUp.

Como informamos, houve um grande busto de LEGO em SoCal no início deste mês… com quase 3.000 caixas de conjuntos de brinquedos LEGO sendo descobertas pela polícia, resultando em 2 prisões… e isso é apenas a ponta do iceberg.

Se você não visitou a seção de brinquedos recentemente, os preços do LEGO estão mais altos do que nunca … um fator chave na explosão do mercado negro do LEGO.