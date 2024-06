Leon Draisaitl ‘não está feliz’ com o jogo durante a final da Copa sem gols

EDMONTON, Alberta – Connor McDavid dominou a final da Stanley Cup com 11 pontos em cinco jogos, dois atrás do recorde de Wayne Gretzky na NHL de 13 com Edmonton em 1988.

Leon Draisaitl, a outra estrela dos Oilers, não dominou a final. Ele quase não gemeu ofensivamente.

Suas duas assistências na vitória de Edmonton por 8-1 no jogo 4 são seus únicos pontos na série contra o Florida Panthers. Draisaitl ficou sete partidas sem marcar depois de marcar 10 em seus primeiros 16 jogos dos playoffs em 2024. No geral, ele somou 30 pontos em 23 jogos da pós-temporada este ano.

“Obviamente não estou satisfeito com a forma como estou jogando, não encontrei meu jogo, não encontrei minha perna. Só não o padrão que mantenho, obviamente”, disse Draisaitl na sexta-feira, horas antes do jogo 6.

Draisaitl hesitou quando questionado se a defesa dos Panteras ou sua porta giratória de companheiros de linha contribuíram para sua queda.

“Sou eu”, disse ele. “Eu mantenho padrões extremamente elevados e, se não conseguir isso, obviamente não ficarei feliz com isso.”

Leon Draisaitl ficou em segundo lugar para os Edmonton Oilers em pontos (106) durante a temporada regular deste ano. Ele tem lutado para recriar essa presença na final da Stanley Cup com zero gols em 13 arremessos. Andy Devlin/NHLI via Getty Images

Seu técnico e companheiros de equipe acham que os padrões de Draisaitl podem ser um pouco altos e que ele está contribuindo além do placar.

“Acho que ele precisa perceber que mesmo que não esteja se sentindo bem, ele ainda é melhor do que 99% dos caras que estão por aí”, disse o atacante Dylan Holloway, que foi ala de Draisaitl durante grande parte dos playoffs. “Ele tem sido incrível. Acho que ele precisa continuar jogando do jeito que está.”

O técnico Kris Knoblauch chamou o trabalho de Draisaitl de “tremendo” e disse que sua estrela pode ser muito dura consigo mesmo.

“Já vi Leon jogar melhor do que ele, mas acho que ele está contribuindo muito e acho que é mais duro consigo mesmo do que deveria”, disse Knoblauch na sexta-feira. “Acho que ontem foi um bom dia de treino. Ele parecia ele mesmo e espero que faça um bom jogo esta noite.”

Esta sequência sem gols corresponde à mais longa da temporada de Draisaitl. Ele não marcou nenhum gol de 19 de outubro a 4 de novembro de 2023. O técnico Jay Woodcroft foi demitido três jogos depois em favor de Knoblauch.

“Sempre fui capaz de me recuperar de momentos em que talvez não estivesse no meu melhor”, disse Draisaitl.

Os Panthers lideram a série por 3-2, mas os Oilers se recuperaram com duas vitórias consecutivas, tornando-se apenas o quarto time na história da final da Stanley Cup a forçar o jogo 6 depois de ficar para trás por 3-0. Apenas um time na história da NHL, o Toronto Maple Leafs de 1942, se reuniu para vencer a Copa depois de perder por 3 a 0.

Draisaitl admite que a chance de fazer história não passou despercebida para ele.

“Acho que somos todos humanos. É claro que você pensa sobre isso. Mas ainda não estamos em posição de tornar isso uma prioridade, certo?” ele disse. “Temos que vencer um jogo em casa esta noite e levar isso de volta para a Flórida e então será uma série de um jogo. Seu foco está neste jogo desta noite e não no que vai acontecer daqui a quatro ou cinco dias. “