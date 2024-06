Leon Edwards reage a Islam Makhachev pedindo disputa pelo título dos meio-médios após vitória no UFC 302

O campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, vê uma luta com Islam Makhachev como um potencial confronto certo – mas não agora.

Após sua vitória por finalização no quinto round sobre Dustin Poirier na luta principal, Makhachev pediu uma chance pelo título dos meio-médios, que será disputado entre Edwards e Belal Muhammad na luta principal do UFC 304, em julho. “Rocky” respondeu ao apelo e, embora goste da ideia do desafio, ele acredita que ambos têm muitos obstáculos a superar primeiro.

“Eu agradeço”, disse Edwards à Sky Sports. “Sinto que ambos temos trabalho a fazer dentro de nosso [divisions]. … Ele acabou de lutar seu primeiro peso leve, peso leve de verdade – primeira defesa contra um peso leve de verdade – então sinto que ele tem mais alguns pesos leves para passar antes de pensar em subir.

“Mas se nós dois continuarmos nisso [long] reinar, então por que não? Podemos executá-lo no futuro. Nós dois temos a mesma idade, 30 anos, então teremos tempo para terminar, com certeza.”

Edwards tenta defender seu título pela terceira vez quando encontra Muhammad em uma revanche depois que seu primeiro encontro terminou em no contest após uma cutucada acidental no olho. Em sua luta mais recente, Edwards conquistou uma vitória desequilibrada sobre Colby Covington no UFC 296 em dezembro passado.

Se tiver sucesso em sua próxima luta, Edwards provavelmente terá o invicto Shavkat Rakhmonov esperando nos bastidores, enquanto Makhachev tem um desafiante número 1, Arman Tsarukyan, esperando por uma chance pelo cinturão dos leves. Edwards quer eliminar os contendores antes que ele próprio suba ou permitir que o campeão dos leves suba.

“É uma luta enorme”, disse Edwards. “Sinto que primeiro ainda tenho trabalho a fazer dentro da minha categoria, depois virão as superlutas.”