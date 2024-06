‘Líder altruísta’ dos EUA, Pulisic, inspira vitória sobre a Bolívia

ARLINGTON, Texas – O técnico da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, elogiou a liderança do capitão Christian Pulisic após seu desempenho de um gol e uma assistência na vitória de domingo por 2 a 0 sobre a Bolívia, no início de sua campanha na Copa América de 2024.

“Ele é um líder altruísta”, disse Berhalter aos repórteres após a partida no AT&T Stadium. “Ele sai e apenas compete e trabalha muito, e isso ajuda o time. E então você soma o fato de que ele é altamente qualificado e pode fazer jogadas no lado ofensivo, é uma ótima combinação.”

“Para mim, foi uma exibição excelente esta noite”, acrescentou Berhalter, que disse que Pulisic ganhou o prémio de melhor jogador em campo do treinador.

Pulisic abriu o placar aos três minutos, acertando um chute após cobrar escanteio para Tim Weah e receber a bola perto da entrada da área. Pulisic correu para a linha lateral e procurou o técnico especialista em bolas paradas Gianni Vio nas arquibancadas, apontando para ele enquanto comemorava.

“É a Copa América, é um grande torneio”, disse Pulisic. “Sinto que fico sempre muito entusiasmado depois de marcar, mas é um grande momento, é um grande torneio.”

Christian Pulisic foi o jogador-chave no início da campanha da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos na Copa América com uma vitória sobre a Bolívia. John Todd/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Pulisic então marcou uma assistência pouco antes do intervalo, recuperando a bola e girando no meio-campo antes de encontrar Folarin Balogun para finalizar com o pé esquerdo.

Tyler Adams estreou no USMNT desde a final da Liga das Nações da Concacaf em março e jogou 45 minutos, o que Berhalter disse ser sempre o plano, embora Adams tenha pedido para jogar mais.

“Eu estava tipo, ‘Cara, já percorremos esse caminho’”, disse Berhalter com um sorriso.

“Mas é claro que ele quer ficar em campo, e esse é Tyler. Você vê o quanto ele significa para o time; você vê sua atitude e sua intensidade. cuidadoso. O plano era de 45 minutos desde o início e seguimos o plano.”

Adams disse que se sentiu mais confortável saindo do jogo com o time liderando, mas que “obviamente estou ansioso para jogar”.

Os americanos eram grandes favoritos no início da partida. A Bolívia está em segundo lugar nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, com o pior saldo de gols e apenas uma vitória em seis partidas.

A Bolívia ofereceu pouco no ataque, não conseguindo testar seriamente o goleiro americano Matt Tuner, enquanto a seleção dos EUA teve várias oportunidades para aumentar a vantagem no segundo tempo.

“Sempre consideraremos a criação de chances como um marcador de desempenho e acho que criamos chances suficientes hoje”, disse Berhalter. “E na maioria dos dias, essas chances vão surgir – e hoje não aconteceram, e tudo bem.

“Penso que estamos satisfeitos com o resultado. O jogo nunca esteve em dúvida e penso que é um bom ponto de partida para construir ao longo deste torneio.”

A USMNT enfrentará o Panamá na quinta-feira, em Atlanta, antes de encerrar o jogo do grupo contra o Uruguai, em 1º de julho, em Kansas City, Missouri.

“Para nós, trata-se apenas de analisar e melhorar”, disse Berhalter. “Falei que um dos nossos objetivos ao longo deste torneio era continuar tentando melhorar. Gosto do desempenho para um jogo de abertura contra um adversário difícil. Estamos em uma boa posição.”