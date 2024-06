Lightning obtém os direitos de Jake Guentzel antes da agência gratuita da NHL

O Tampa Bay Lightning adquiriu os direitos do ala livre irrestrito Jake Guentzel, do Carolina Hurricanes, no domingo, em troca de uma escolha de terceira rodada do draft de 2025.

Guentzel, 29, está programado para se tornar um agente livre irrestrito na segunda-feira, quando a janela de agente livre abrir oficialmente. Ao negociar por Guentzel, o Lightning tem uma janela exclusiva para contratar Guentzel antes que ele chegue ao mercado aberto.

Isso dá ao Lightning a oportunidade de assinar com Guentzel um contrato máximo de sete anos.

Especulou-se durante a segunda rodada do draft da NHL no sábado que Guentzel poderia estar em jogo pelo Lightning. Essa especulação só se intensificou depois que o Lightning trocou o defensor Mikhail Sergachev para Utah e o atacante Tanner Jeannot para o Los Angeles Kings.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Ao deixar Sergachev e Jeannot de lado, o Lightning passou de US$ 5,335 milhões em espaço no teto salarial no início do sábado para US$ 16,5 milhões em espaço no final do dia.

Inicialmente parecia que o Lightning criou essa flexibilidade para recontratar o capitão Steven Stamkos, que atingiu a marca de 40 gols pela sétima vez em sua carreira, por uma extensão de longo prazo. No entanto, o gerente geral Julien BriseBois disse aos repórteres que conversou com o agente de Stamkos depois que as negociações foram feitas, mas não aumentou uma oferta que supostamente é de um valor médio anual de apenas US$ 3 milhões.

BriseBois disse que o plano de Stamkos é testar a agência livre.

“Eu entendo que quando você chega tão perto da agência livre, pode ser tentador ver o que o mercado tem a lhe oferecer”, disse BriseBois. “Esse foi um risco que eu estava correndo quando não fui até Steven um ano antes para tentar prendê-lo e fechar um contrato.”

Mais tarde, BriseBois abordou o espaço adicional no teto salarial da equipe, dizendo que eles poderiam optar por obter volume ou qualidade.

“Ainda não sei como faremos isso”, disse BriseBois. “Sei que a prioridade será abordar nosso grupo avançado.”

Se o Lightning conseguisse fechar um acordo com Guentzel, isso lhes daria um jogador mais jovem que Stamkos. Ele terminou com 30 gols em 67 jogos em uma temporada interrompida por lesões enquanto jogava pelo Pittsburgh Penguins e pelo Hurricanes, que o adquiriu no prazo final da negociação.

Artilheiro quatro vezes com 30 gols e registrando sete temporadas consecutivas com mais de 20 gols, Guentzel daria ao Lightning outro ala perigoso para complementar um grupo de atacantes que seis jogadores terminam com mais de 20 gols em 2023-24.

É um grupo que inclui o vencedor do Hart Memorial Trophy de 2019, Nikita Kucherov, Brayden Point, Anthony Cirelli, Nicholas Paul, Brandon Hagel e, claro, Stamkos, que pode estar chegando ao fim de seu tempo no único clube que conheceu.