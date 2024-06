Lily Yohannes, 16, marca o primeiro gol na vitória do USWNT sobre a Coreia do Sul

ST. PAUL, Minnesota – Lily Yohannes, de dezesseis anos, marcou aos 10 minutos de sua estreia internacional na terça-feira, no Allianz Field, na vitória da seleção feminina dos Estados Unidos por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul, tornando-se a terceira artilheira mais jovem da história do programa.

“É realmente um sonho tornado realidade”, disse Yohannes, que entrou como suplente aos 72 minutos. “Eu imaginei esse cenário quantas vezes antes deste jogo? Só de ter a ideia de entrar e marcar.”

Yohannes é o oitavo jogador mais jovem a estrear pelo USWNT e o mais jovem a entrar em campo pelo time desde março de 2021.

“Ela não parece ter 16 anos”, disse a técnica Emma Hayes após a partida. “Ela sabe o que penso dela. Eu realmente a pressionei e a quis neste time.”

Yohannes marcou aos 82 minutos, depois que o atacante Trinity Rodman cobrou um escanteio curto e driblou seu zagueiro para passar a bola para Yohannes para finalizar a 10 metros de distância. O adolescente correu para o escanteio para comemorar e logo foi cercado por companheiros exuberantes.

“Isso foi tão especial”, disse Yohannes. “Acho que isso tornou tudo ainda mais especial. Eu simplesmente corri para o canto e vi todos eles correndo em minha direção. Simplesmente super, super especial e muito grato. Uma ótima equipe.”

Aos 16 anos e 358 dias, Lily Yohannes se tornou a terceira artilheira mais jovem da história do USWNT. Foto de Bailey Hillesheim/Icon Sportswire

Após o apito final, vários jogadores norte-americanos correram direto para Yohannes para abraços coletivos.

Hayes disse que disse a Yohannes no início do campo de treinamento na semana passada que a usaria no meio-campo em sua estreia em algum momento das duas partidas contra a Coreia do Sul durante esta janela internacional.

O novo treinador conhece profundamente Yohannes, tendo defrontado ela na fase de grupos da UEFA Champions League da época passada, quando Hayes ainda treinava o Chelsea.

Yohannes nasceu na Virgínia, mas a sua família mudou-se para a Holanda quando ela tinha 10 anos. Ela assinou com o clube holandês Ajax aos 15 anos e no Outono passado tornou-se na jogadora mais jovem a ser titular num jogo da fase de grupos da UEFA Women’s Champions League.

O técnico da Holanda, Andries Jonker, cortejou publicamente o meio-campista e disse que Yohannes estava buscando um passaporte holandês, mas Yohannes disse várias vezes antes deste campo de treinamento que não estava olhando muito para o futuro.

Ela foi convocada pela primeira vez pelo USWNT em abril, antes de Hayes chegar oficialmente à linha lateral.

Crystal Dunn, que marcou o primeiro gol contra a Coreia do Sul e jogou como atacante pelos americanos pela primeira vez em quase sete anos, elogiou o “equilibrado” Yohannes por marcar o “primeiro gol mais suave que já vi”.

A meio-campista norte-americana Rose Lavelle, que disputou sua 100ª partida internacional na terça-feira, disse que Yohannes tem um teto alto.

“Oh meu Deus, ela é a garota de 16 anos mais madura que já conheci”, disse Lavelle. “Eu sinto que ela é mais madura do que eu, honestamente.”

Hayes disse na terça-feira que Yohannes pode sair da pressão sem problemas com passes bem ponderados no meio-campo.

“Ela é uma jogadora de futebol natural que confia em suas habilidades”, disse Hayes. “Acho que jogar na Europa ajudou, acelerou [her].

“Ela teve exposições que muitos jovens americanos de 16 anos não tiveram, e isso fica evidente. Havia uma maturidade nisso, mesmo em tenra idade. do primeiro ao segundo. Quero comemorar sua primeira internacionalização. É um momento muito especial para ela e sua família.”