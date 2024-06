Lionel Messi descarta disputar as Olimpíadas de 2024 com a Argentina

Lionel Messi descartou jogar as Olimpíadas deste verão com a Argentina, dizendo que seria “demais” jogar em Paris depois de representar seu país na Copa América.

Messi, de 36 anos, está atualmente na Argentina se preparando para defender o título da Copa América nos Estados Unidos. A Argentina joga a partida de abertura contra o Canadá no dia 20 de junho, e a final acontece no dia 14 de julho.

O torneio olímpico masculino acontece de 24 de julho a 9 de agosto. Embora para os homens seja principalmente um evento para menores de 23 anos, três jogadores maiores de idade são permitidos para cada equipe, gerando muita discussão sobre a possibilidade de Messi participar. No entanto, o astro do Inter Miami disse à ESPN Argentina, em entrevista exclusiva que foi ao ar na quarta-feira, que informou ao técnico Sub-23 da Argentina, Javier Mascherano, que isso não será possível.

“Conversei com Mascherano e a verdade é que ambos entendemos a situação”, disse ele. “É difícil [to think about the Olympics right now] porque estamos na Copa América. Seriam dois, três meses seguidos sem estar no clube e, mais do que tudo, não tenho idade para estar em tudo.

“Tenho que escolher com cuidado e seria demais jogar dois torneios seguidos. Tive muita sorte de jogar as Olimpíadas, de vencê-las junto com Masche. Sub-20, memórias que nunca esquecerei.

Lionel Messi já está pronto para um verão agitado com Argentina e Inter Miami. Omar Vega/Getty Images

“É espetacular ter a sorte de passar por tudo isso. Espero que os caras que vão aproveitar isso da mesma forma que eu, porque é especial. As Olimpíadas são especiais, diferentes de tudo.”

Messi poderia perder pelo menos cinco jogos do Inter Miami enquanto estivesse com a Argentina na Copa América e perderia vários outros, incluindo a Copa das Ligas que Miami conquistou no ano passado, se fosse para as Olimpíadas.

O técnico do Miami, Gerardo “Tata” Martino, que deverá ficar sem vários outros jogadores devido aos torneios deste verão, disse anteriormente que os jogadores devem escolher entre jogar a Copa América ou as Olimpíadas.

“Sou pró seleção nacional, mas neste caso que há duas competições [Copa América and Olympics] próximos e isso implica que um jogador esteja afastado por mais de dois meses”, disse Martino, ex-técnico da Argentina, em fevereiro.

Messi tem sido fundamental para os resultados do Miami nesta temporada, contribuindo com 11 gols e 12 assistências em 12 partidas para colocar o time no topo da classificação do Supporters’ Shield.

Vencedor recorde da Bola de Ouro oito vezes, Messi conquistou o ouro olímpico com a Argentina ao lado de Mascherano em 2008, em Pequim, e desde então completou uma série de títulos internacionais com a Copa América em 2021 e a Copa do Mundo em 2022.