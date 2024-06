Lionel Messi ‘melhora’ enquanto a Argentina se aproxima das quartas de final

MIAMI GARDENS, Flórida — O assistente técnico da seleção argentina, Walter Samuel, confirmou que o status de Lionel Messi continua melhorando antes das quartas de final da Copa América contra um rival indefinido do Grupo B, em 4 de julho, no Estádio NRG.

Messi não compareceu A Albiceleste no sábado contra o Peru na final da fase de grupos da seleção, após sofrer uma lesão no tendão direito durante o jogo contra o Chile na terça-feira.

A comissão técnica da equipe confirmou que o capitão permanece no dia a dia, mas permaneceu cautelosamente otimista quanto a um possível retorno depois de falar no vestiário do Hard Rock Stadium.

“Ele estava no vestiário, nós o notamos melhor”, disse Samuel, que assumiu a função de treinador de Lionel Scaloni depois que ele foi suspenso por uma partida pela Conmebol.

“A situação está melhorando, mas ainda faltam alguns dias e é prematuro falar sobre a situação. Falaremos sobre isso no dia a dia com ele e conversaremos com os médicos”.

Lionel Messi assistiu do banco enquanto a Argentina derrotou o Peru para fechar a fase de grupos. Heitor Vivas/Getty Images

Lautaro Martínez marcou os dois gols na vitória da Argentina sobre o Peru por 2 a 0 e liderou o Grupo A com o máximo de pontos em três jogos.

“Leo está bem, esperamos que ele possa estar no próximo jogo. Dediquei o gol a ele porque sei o que Leo significa para nós”, disse Martínez.

Ángel Di María também falou com otimismo sobre o status de Messi.

“Leo está bem, está se recuperando, esperamos que esteja pronto para o próximo jogo. A vitória de hoje é dele”, disse.

A Argentina agora se prepara para enfrentar o segundo colocado do Grupo B, provavelmente Equador ou México, nas quartas de final.

“Eles são rivais diferentes”, disse Samuel. “Enfrentamos o Equador no último amistoso. Nós os conhecemos e temos um técnico capaz. A parte física é um grande negócio, mas eles têm uma ótima qualidade técnica também. Eles estão jogando bem este torneio e será difícil.”

“Com o México, bem, nós os enfrentamos na Copa do Mundo. Eles têm características diferentes, mas será difícil. Por enquanto, estamos felizes e queremos valorizar essa vitória antes de focar na próxima partida.”

Argentina e Messi têm quatro dias antes do jogo em Houston e tentarão viajar para o Texas na manhã de segunda-feira.