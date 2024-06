Lionel Messi se junta à Argentina antes da Copa América

Lionel Messi juntou-se à seleção argentina antes da próxima Copa América.

O atacante do Inter Miami participou de seu primeiro treino com o Albiceleste na tarde de segunda-feira, no complexo de treinamento de seu clube em Fort Lauderdale, Flórida.

Messi, de 36 anos, ficou de fora dos amistosos internacionais da Argentina contra El Salvador e Costa Rica, em março, devido a um problema num tendão.

O capitão argentino marcou seu 12º gol na temporada no empate de 3 a 3 no sábado com o St.

Messi também teve nove assistências em 12 jogos no campeonato para ajudar o Inter Miami a permanecer no topo da classificação da Conferência Leste, uma temporada depois de o time ter perdido os playoffs.

“Acho bom que ele tenha tido continuidade, que tenha jogado depois da lesão, isso é importante”, disse o técnico argentino Lionel Scaloni sobre Messi.

A Argentina fará amistosos contra o Equador em 9 de junho e a Guatemala cinco dias depois. Scaloni tem até 12 de junho para reduzir seu elenco de 29 jogadores para 26 jogadores.

A Argentina inicia a defesa do título da Copa América no dia 20 de junho, contra o Canadá. Os vencedores da Copa do Mundo também enfrentam Chile e Peru no Grupo A.