Logan Paul executa movimento ‘Hawk Tuah’ durante luta na WWE

Logan Paulo está cuspindo nisso na WWE … reagindo de uma forma inspirada na garota “Hawk Tuah” no meio da luta – e isso deixou a internet em frenesi.

A estrela do YouTube que virou lutador profissional compareceu ao “WWE SmackDown” na noite de sexta-feira no Madison Square Garden e enfrentou Cavaleiro de Los Angeles dar Santos Escobar em uma batalha a três… e, depois de não conseguir imobilizar Escobar, ele puxou a cabeça para trás e cuspiu a frase viral.

Confira o clipe… Logan anuncia claramente as palavras ouvidas em todo o mundo – cuspindo na direção de seu oponente depois de não conseguir a vitória.

Caso você de alguma forma tenha perdido a mania viral… Paul está se referindo a uma entrevista na rua com uma garota chamada Hailey Welch – que descreveu um ato NSFW que ela diz que deixará qualquer homem louco no quarto.

Ela recebeu muita atenção da mídia – embora tenha ficado fora dos holofotes desde a explosão – e uma colaboração com uma empresa de vestuário levou a milhares de dólares valor da mercadoria vendida.

Não é de surpreender que Logan tenha feito o movimento no ringue… ele geralmente está na vanguarda dos momentos virais no esporte – e, primeira base de Phillies Bryce Harper também apareceu para comemorar com a frase na semana passada, então os atletas claramente adoraram o vídeo.