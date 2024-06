Logan Paul processa YouTuber Coffeezilla pela cobertura do CryptoZoo

Os documentos foram apresentados na quinta-feira… com o Superstar da WWE processando Coffeezilla – cujo nome verdadeiro é Stephen Findeisen – e sua produtora por difamação por seu mergulho profundo no fracassado projeto CryptoZoo de Paul.

Caso você não esteja acompanhando, Coffeezilla lançou vários vídeos abordando as consequências do jogo blockchain nos últimos dois anos, – chamando a coisa toda de “farsa” – apontando o dedo para Paul e alegando que ele enganou propositalmente seus fãs a gastarem seu dinheiro vivo para que ele pudesse embolsá-lo.

Paul explica tudo no processo… fornecendo os textos que ele afirma provarem que ele teve as melhores intenções durante o desenvolvimento do projeto – e fora da experiência de jogo, ele afirma que confiou apenas em conselheiros Eddie Ibanez e “Rei da Criptografia” Jake Greenbaum para reunir o resto.