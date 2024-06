Lopez escolheu um grande oponente azarão, mas não conseguiu fazer uma declaração

MIAMI – Teofimo Lopez entrou na noite com planos grandiosos.

Talvez uma mudança para 154 libras para lutar com o futuro Hall of Famer Terence Crawford, que parece imbatível em lutas recentes. Ou um salto para 147. Tudo e qualquer coisa estava na mesa.

E por que não deveria ser? Lopez, 26, é um dos lutadores mais talentosos do mundo. No seu melhor, ele é um talento eletrizante com um arsenal ofensivo criativo. Mas sempre depende de qual Lopez aparece.

No sábado, Lopez (21-1, 13 KOs) não conseguiu impressionar. Ele venceu facilmente, perdendo apenas um round em três scorecards. Mas ele estava lutando contra um oponente muito abaixo do seu nível, um oponente escolhido a dedo para dar a Lopez seu primeiro KO em quatro lutas.

Steve Claggett lutou como anunciado, também. Ele avançou, telegrafou seus socos e forneceu um alvo fácil para Lopez, que obrigou a acertar 315 golpes contra apenas 60 de Claggett (38-8-2, 26 KOs).

Mas quando você seleciona tal lutador – Lopez era um favorito de -1200, por ESPN BET – vencer não é suficiente. Claggett nunca havia competido em uma luta de 12 rounds antes e perdeu sete vezes antes disso, todas contra adversários de baixo nível.

Que Lopez nunca chegou perto de finalizar Claggett, 34, é preocupante. Lopez o surpreendeu no Round 8 com um de seus muitos uppercuts de direita, mas ele nunca colocou Claggett em nenhum problema real.

Estatísticas de socos da CompuBox Socos López Claggett Total desembarcado 315 140 Total lançado 946 820 Por cento 33% 17% Jabs acertados 33 80 Jabs lançados 327 454 Por cento 10% 18% Poder pousou 282 60 Poder lançado 619 366 Por cento 46% 16%

E se Lopez for fazer campanha na categoria de 147 libras (ou mais), ele precisará de mais potência para ganhar o respeito de oponentes maiores e melhores.

“Sinto que esse peso cortado e tudo mais, meu corpo está crescendo, e embora não pareça que eu possa lidar com o meu próprio peso em 147, acredito que posso”, disse Lopez, o peso médio júnior número 1 da ESPN. “Eu realmente acredito que posso. E eu quero esses grandes campeões.”

Lopez é um enigma de tipos. Ele mal passou por Sandor Martin, um lutador de qualidade, em dezembro de 2022. Depois, as câmeras o pegaram perguntando ao pai e ao treinador: “Eu ainda tenho?” Lopez então se recuperou de forma importante com uma vitória por decisão dominante sobre Josh Taylor para ganhar o campeonato linear em 140 libras.

Essa performance foi seguida por sua vitória em fevereiro sobre Jamaine Ortiz, durante a qual vaias encheram a arena pela falta de ação. Isso não foi um problema na noite de sábado, já que Lopez nunca precisou encontrar seu oponente. Claggett estava bem na frente dele.

E para um lutador que mostrou tanta potência com 135 libras, foi uma surpresa ver Lopez acertar tantos golpes certeiros e sem impacto tangível.

Talvez Lopez acabe rapidamente com esse desempenho com um rápido retorno em setembro, quando planeja lutar novamente. Ele parece frequentemente lutar para cima ou para baixo, até o nível de sua oposição.

Em outubro de 2020, Lopez era o azarão quando derrotou o futuro membro do Hall da Fama Vasiliy Lomachenko para ganhar o indiscutível campeonato dos leves. Em sua primeira defesa, Lopez foi derrotado por George Kambosos Jr. na virada do ano de 2021 da ESPN.

Não há dúvidas sobre o talento de Lopez, mas se ele quiser desafiar jogadores como Crawford, ele precisará ser muito melhor para ser levado a sério.