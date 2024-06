Louisiana exigirá pôsteres dos Dez Mandamentos nas salas de aula

A Louisiana está voltando ao básico em seu sistema educacional, porque uma nova lei que exige que as escolas exibam algumas das regras escritas mais antigas em todas as classes acabou de entrar em vigor… e caramba!

A nova lei exige uma exposição em tamanho de cartaz das leis bíblicas, pendurada em todas as salas de aula públicas, em letras grandes e fáceis de ler. O projeto entrou em vigor na quarta-feira, após o período para governador Jeff Landry assinar ou vetar o projeto de lei crianças.

De acordo com a Associated Press, os cartazes não serão pagos com fundos públicos e, em vez disso, serão adquiridos através de doações… não está claro exactamente porquê, embora os legisladores possam estar a tentar evitar mais contestações à lei ao abrigo da cláusula de estabelecimento da Constituição.