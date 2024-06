Lozano promete que o México se recuperará após derrota na Copa América para a Venezuela

O técnico do México, Jimmy Lozano, continua confiante, apesar da derrota por 1 a 0 para a Venezuela, dizendo que sua seleção “chegará” às oitavas de final da Copa América.

“Temos 90 minutos [left] e ninguém vai sair deste navio e nós conseguiremos”, disse Lozano após a partida em Inglewood, no SoFi Stadium da Califórnia.

“Nós vamos conseguir, disso eu tenho certeza.”

Graças a um gol solitário de Salomón Rondón, do Pachuca, a Venezuela conquistou sua primeira vitória sobre o México em uma competição oficial. O resultado também marcou a quarta derrota consecutiva do El Tri para um adversário da Conmebol em uma partida não amistosa.

O México está atualmente em terceiro no Grupo B, mas empatado com três pontos com o segundo colocado Equador. A equipe de Lozano precisará vencer os equatorianos no domingo, na última partida da fase de grupos, para confirmar sua vaga nas oitavas de final.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O México quase empatou o placar no final do jogo, mas não conseguiu aproveitar um pênalti de Orbelín Pineda, que foi defendido pelo goleiro venezuelano Rafael Romo. Lozano observou após o jogo que não há um batedor de pênaltis designado.

“Acredito que o jogador que tem confiança para chutar [takes the penalties]”Temos atiradores muito bons na seleção”, disse Lozano.

“Eu não estou muito interessado em escolher um…eles [the players] chegar a um acordo, quem tiver certeza de que pode fazê-lo.”

O capitão do México, César Montes, sofreu uma lesão durante a partida de quarta-feira, repetindo a lesão de Edson Álvarez na estreia do time. A disponibilidade de Montes para jogos futuros é incerta.

“Ainda não sei”, disse Lozano sobre o jogador do Almería.

“No intervalo nos disseram que seria difícil para ele começar no segundo tempo…hoje não sabemos se o teremos no próximo jogo.”

Alvarez, que passou a braçadeira de capitão para Montes, vai perder o resto do torneio, mas ficou no El Tri para apoiar os companheiros.

A última partida da fase de grupos do México contra o Equador acontecerá em Glendale, no State Farm Stadium do Arizona.