Ludvig Aberg assume vantagem de 1 tacada no Aberto dos Estados Unidos; Empate a três no 2º

PINEHURST, NC – O Aberto dos Estados Unidos é uma experiência nova para Ludvig Aberg, não que alguém notasse a forma como seu jogo de máquina lhe deu a vantagem de 36 buracos na sexta-feira.

Pinehurst nº 2 não é.

Aberg era um sueco de 19 anos prestes a iniciar sua carreira universitária na Texas Tech quando chegou a esta joia de Donald Ross para o Amador dos EUA de 2019, perdendo na segunda rodada.

“Lembro que foi uma das minhas primeiras experiências vir jogar um campo de golfe muito difícil na América”, disse Aberg. “E eu pensei, ‘É assim que é o golfe na América?’ Felizmente não é assim todas as semanas, mas lembro-me que foi muito difícil.”

Resta tudo isso, e Aberg mostrou mais uma vez que está à altura da tarefa. Ele não perdeu nenhum fairway até o oitavo buraco do segundo round. O sensacional sueco não está imune a erros, mas evitou grandes erros e grandes números.

Ele metodicamente trabalhou até chegar a 1 abaixo de 69 em calor extremo. Ele assumiu a liderança em um fim de semana que conta com Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay e Rory McIlroy na mistura, e Scottie Scheffler grato por apenas fazer o corte e conseguir outra chance em Pinehurst.

“É a primeira vez que jogo com ele. Pelo que vi, o cara é como uma máquina”, disse Tony Finau depois que um 69 o deixou apenas 2 arremessos para trás. “Obviamente estou focado no que estou fazendo e jogando meu jogo, mas ele acertou muitos fairways e muitos greens.

“Ele com certeza faz com que pareça muito fácil.”

Aberg não era perfeito. Ele errou dois fairways e teve dois bogeys, um na paisagem arenosa à esquerda do oitavo fairway, outro quando sua aproximação no dia 16 rolou pelo green e entrou em um bunker traseiro.

Ele estava com 5 abaixo de 135 e liderava por 1 chute sobre DeChambeau (69), Cantlay (71) e Thomas Detry da Bélgica (67).

Pinehurst nº 2 é resistente o suficiente sem um índice de calor que chega a 100 graus (38 Celsius) no pico da tarde e com vento suficiente para causar dúvidas.

É assim que o sueco de 24 anos gosta.

Ludvig Aberg errou dois fairways, mas evitou grandes erros na sexta-feira, terminando com 1 abaixo de 69 para uma vantagem de 1 tacada. Foto de David Cannon/Getty Images

“Não é um campo de golfe fácil de jogar”, disse Aberg. “Mas eu senti que permanecemos muito disciplinados, muito pacientes e tentamos acertar nossos alvos o tempo todo. Dissemos de antemão: ‘Veja quantos bons arremessos podemos acertar hoje e ver onde isso vai parar.'”

Ele acabou com outra chance em um grande palco. Pouco mais de um ano depois de se formar na Texas Tech, Aberg já é o sexto colocado do mundo, já venceu nos dois lados do Atlântico, disputou uma Ryder Cup e foi vice-campeão do Masters.

DeChambeau confiou mais no taco do que na potência e estará no grupo final com Aberg. Foi a nona vez nas últimas 10 rodadas nos campeonatos principais que DeChambeau ficou entre os 10 primeiros da tabela de classificação.

DeChambeau estava em todos os lugares – três vezes seguindo um birdie com um bogey, salvando muitos pares com tacadas na faixa de 5 pés e terminando com uma nota alta com uma cunha na faixa de tap-in para birdie no dia 18.

“No geral, fiquei muito feliz com a forma como permaneci paciente, me dei boas oportunidades quando elas eram importantes e fiz muitas tacadas de embreagem ao entrar”, disse ele.

Cantlay e Matthieu Pavon tentaram acompanhar Aberg. Cantlay foi impecável em sete buracos até que passou por cima do oitavo green duro como pedra, voltou por cima do outro lado, deu duas tacadas para chegar ao green e teve que dar um salto de 12 pés para duplo bogey.

Ele recuou novamente com tacadas iniciais nas dunas desalinhadas com grama nativa, levando ao bogey no dia 16 e impedindo-o de uma chance de birdie no buraco final.

“Acho que este campo de golfe será muito desafiador no fim de semana, especialmente com a previsão que temos. É inevitável que alguns erros sejam cometidos, mas isso é apenas parte de jogar um Aberto dos Estados Unidos”, disse Cantlay.

“A linha é muito tênue por aqui”, disse ele. “Apenas um metro para um lado ou para outro pode fazer uma diferença dramática.”

A temperatura deverá ficar ainda mais quente e o percurso ainda mais difícil. Nos três Abertos dos Estados Unidos anteriores em Pinehurst No. 2, um total de quatro jogadores terminaram abaixo do par. Havia 15 jogadores abaixo do par no fim de semana.

Isso incluiu McIlroy, que marcou o par no buraco 17 e escapou com um taco hesitante para uma rodada de 72 que o deixou a duas tacadas da liderança. O ex-campeão do Masters, Hideki Matsuyama, teve a melhor pontuação do segundo turno aos 66 e ficou três atrás.

O campeão da PGA, Xander Schauffele, começou com dois bogeys retos, teve um double bogey e ainda conseguiu um 69 para chegar a quatro arremessos.

Todos eles estão perseguindo Aberg. Ninguém venceu o Aberto dos Estados Unidos em sua primeira tentativa desde Francis Ouimet, de 20 anos, em 1913, no The Country Club. Aberg dificilmente é um novato neste tipo de cenário.

A Associated Press contribuiu para este relatório.